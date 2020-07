Pautadas três matérias para análise dos deputados da ALEMS nesta terça-feira

Em segunda discussão, com parecer favorável por unanimidade da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e da Comissão de Finanças e Orçamento, os parlamentares devem analisar o Projeto de Lei 108/2020 , de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2021. O Governo do Estado estima receita total de R$ 16,17 bilhões para o próximo ano.