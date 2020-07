PANDEMIA| Saúde dobra capacidade de testagem rápida em Campo Grande

©CHICO RIBEIRO

Com apoio da prefeitura, o Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, irá mais que dobrar a capacidade de testes rápidos em Campo Grande, a partir desta semana, de 140 para 300 por dia.





O anúncio foi feito pelo secretário Geraldo Resende e revela a preocupação da administração estadual em relação ao aumento de casos. “Ampliar a testagem nos ajuda a tomar decisões importantes relacionadas ao combate da doença. Estamos constantemente procurando alternativas e parcerias para conseguirmos, inclusive, acelerar os resultados e atender a demanda da população”, disse.





Os agendamentos são feitos por meio do Disk Covid e os 160 exames rápidos a mais serão realizados no parque Aírton Senna. O incremento é de 114%. Além disso, a Capital conta, diariamente, com 109 testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular.





De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira (06.07), Campo Grande ocupa o primeiro lugar no número de casos confirmados no Estado, com 3.164 infectadas pelo vírus, com 22 mortes pela doença.





Serviço





O atendimento será diário de 8h30 às 16h30 por meio de agendamento prévio pelo Disk Covid (67 3311 6262). O resultado é encaminhado, por SMS e por e-mail, ao paciente, e o cidadão também poderá consultar o resultado do exame no site da Secretaria de Estado de Saúde – www.saude.ms.gov.br





Por: Ana Brito, Subcom