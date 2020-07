CAPITAL| Hospital Alfredo Abrão inaugura setor de quimioterapia totalmente reformada

Foi entregue nesta segunda-feira, 06, a reforma do setor de quimioterapia do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, numa área totalmente nova com conforto aos pacientes que recebem a medicação diariamente.





O HCAA atende cerca de 500 pacientes por mês na unidade e mais 400 pacientes em domicílio, vindos de várias cidades de Mato Grosso do Sul e países do Mercosul como Paraguai e Bolívia.





As 18 novas poltronas da quimio foram doadas por vários “padrinhos” que se sensibilizaram e fizeram doações em dinheiro para compra dos móveis, mais conforto para os pacientes que chegam a enfrentar sessões de mais de 4 horas.





O paciente Devani Marin, 64, faz tratamento no hospital desde 2019 e aprovou a reforma “ficou muito melhor, a cadeira bem confortável e tá bem bonito aqui, a gente se sente mais acolhido”.





Para o presidente do HCAA Amilcar Silva Junior essa é mais uma conquista da atual diretoria “Essa reforma transformou um dos setores mais importantes do nosso hospital, foi uma meta da nova diretoria, e em menos de 180 dias pudemos entregar o Pronto Atendimento Médico do Hospital e agora a Quimioterapia. Estamos muito felizes com esses objetivos alcançados e agora todos os nossos esforços serão voltados para a entrega do novo prédio, onde vamos triplicar o número de pacientes oncológicos atendidos”.









Por: Ana Paula Ostapenko