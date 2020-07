MS distribui máscaras para servidores e população carente

©EDEMIR RODRIGUES

Já estão sendo distribuídas em Mato Grosso do Sul as máscaras faciais de tecido compradas pelo Governo do Estado por R$ 2,10 a unidade. Os acessórios individuais são utilizados como barreiras e evitam o contágio pelo novo coronavírus.





São 1,5 milhão de máscaras, nos tamanhos M e G, que serão entregues para servidores estaduais e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A distribuição atende cronograma da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Os acessórios foram comprados por R$ 3,1 milhões e são produzidos em dupla camada de tecidos helanca e meia malha, nas cores preta, branca, azul e verde. A produção e distribuição são feitas em etapas, conforme contrato com a empresa.





“As máscaras são eficientes somente quando usadas em combinação com limpeza frequente das mãos e hábitos de higiene”, diz a embalagem do acessório. Orientações de como higienizar a máscara acompanham o pacote.

Instruções para correta higienização da máscara estão impressas na embalagem

Em Mato Grosso do Sul, o uso de máscaras faciais de proteção passou a ser obrigatório em 22 de junho como forma de prevenção à Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.





A utilização é obrigatória em órgãos, instituições e entidades públicas; em estabelecimentos privados de acesso ao público, como restaurantes, shoppings, supermercados e escritórios; e em meios de transporte coletivo intermunicipal e interestadual.





Por: Bruno Chaves, Subcom