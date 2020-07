Morre aos 27 anos, Benjamin Keough, neto de Elvis Presley

Informação foi confirmada por representante da mãe dele, Lisa Marie Presley. Site TMZ diz que ele cometeu suicídio.

Benjamin Keough em foto de janeiro de 2010 ©Mark Humphrey/Arquivo AP

O neto do cantor Elvis Presley, Benjamin Keough, morreu aos 27 anos em Calabasas, no estado da Califórnia, informou a mídia americana.





Roger Widynowski, representante da mãe dele, Lisa Marie Presley, anunciou a morte do jovem no domingo (12), embora ele não tenha dado mais detalhes sobre as circunstâncias ou a data em que a morte ocorreu.





O site TMZ ressalta que o neto do Rei do Rock pode ter aparentemente se suicidado, atirando na própria cabeça, algo que a polícia está investigando.





Lisa Marie Presley compartilhou uma foto de família nas redes sociais e muitos de seus fãs destacaram a semelhança física entre avô e neto.





A mãe do jovem está "completamente devastada, inconsolável", disse Widynowski em um comunicado, "mas tentando permanecer forte por seus gêmeos de 11 anos e pela filha mais velha Riley".





"Ele era o amor da vida dela", disse Widynowski à mídia local. O pai de Benjamin era o músico Danny Keough.





Por G1