EMPREGOS| Funtrab oferece 661 vagas de emprego em 28 cidades nesta segunda-feira (13)

Na lista, destacam-se oportunidades para açougueiro, balconista, costureira, vendedor e enfermeiro

A segunda-feira (13) começa com 661 vagas de emprego em Mato Grosso do Sul. As oportunidades, oferecidas pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), são para 28 cidades do Estado.





Somente em Campo Grande são 238 ofertas de emprego. Na lista, destacam-se oportunidades para açougueiro, balconista, costureira, vendedor, enfermeiro, tapeceiro e operador de máquinas pesadas. Há também vagas abertas para pessoas com deficiência física.





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab, levando o RG, a CPF e a carteira de trabalho, à rua 13 de maio, 2.773, das 7h30 às 17h30.





Confira a lista completa de vagas por cidades e como fazer para concorrer a uma delas neste link





Por Clayton Neves