IGUATEMI| Prefeita e 2 secretários testam positivo para covid-19 em cidade com 3 mortes

Em nota divulgada nesta quinta-feira (23) a Prefeita de Iguatemi Patricia Nelli Margatto anunciou que testou positivo para a covid-19. Além dela, também estão com a doença os secretários municipais de Saúde, Ivoni Nabhan Pelegrinelli, e de Governo, Ednelson Pelegrinelli.





Todos fizeram o teste após contato com pessoas que suspeitavam da contaminação. Resultado do exame ficou pronto hoje e confirmou quadro positivo para o novo coronavírus. O marido da prefeita, presidente do Sindicato Rural de Iguatemi, Marcio Margatto, também está com o novo coronavírus.





A prefeita e os secretários estão em isolamento domiciliar e não apresentam sintomas da covid-19. Eles vão despachar ordens de serviço de casa e fazer reuniões por videoconferência.





“Graças a Deus, todos nós estamos muito bem e sem sintomas, todos os Secretários Municipais e demais membros de nossa equipe farão o teste e, caso resulte em positivo, cumprirão o isolamento domiciliar, seguimos firmes cuidando de nossa população”, disse a Nelli Margatto.





Ao todo, Iguatemi tem 114 casos confirmados e três mortes em decorrência do do novo coronavírus. Nesta quinta-feira (23), o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, mostrou preocupação com a região de Iguatemi por conta do avanço da doença na cidade.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Clayton Neves