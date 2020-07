Idosa de 76 anos morre afogada ao cair na piscina de residência

Bombeiros e agentes do Samu tentaram reanimar a vítima por cerca de 45 minutos

Viatura do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil no local do incidente ©Adilson Domingos

Laura Barbosa de Almeida, de 76 anos, morreu no começo da noite desta terça-feira (21) ao cair na piscina de sua residência na Rua Pureza Alves Carneiro, no Jardim Água Boa em Dourados, cidade a 233 quilômetros de Campo Grande.





A idosa foi retirada da água por testemunhas, contudo, ainda não há detalhes sobre como ocorreu a queda acidental. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao endereço à vítima já estava em parada cardíaca.





Médicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também foram acionados para a ocorrência e tentaram reanimar a vítima por cerca de 45 minutos. No entanto, o óbito foi atestado por volta das 18h50. A Polícia Civil também está no endereço.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Adriano Fernandes e Helio de Freitas - c om a colaboração de Adilson Domingos