Hotéis de Bonito adotam medidas de segurança e recebem selo de certificação

Negócios aderem a consultorias de biossegurança do programa Bonito Seguro, demonstrando compromisso pela retomada segura do Turismo na região

Bonito Seguro: Empresas que cumprirem 100% das medidas de biossegurança recebem selo ©Frequência/Sebrae MS

A rede de hospedagem de Bonito aderiu em massa às consultorias de biossegurança do programa Bonito Seguro, realizando adequações como oferta de álcool em gel e mudanças físicas para conter o contágio por Covid-19. Ao efetuar 100% das boas práticas, os empresários recebem um selo de certificação do programa, mostrando o compromisso com a retomada segura do turismo.





É o caso do Marruá Hotel, que recebeu o símbolo nesta sexta-feira (03). O estabelecimento adotou todos os requisitos de biossegurança previstos na consultoria em Protocolos de Saúde e Segurança Covid-19 do programa Bonito Seguro. A gerente geral, Maria Aparecida Sanches, conta que a prioridade é a segurança dos turistas e colaboradores.





“O selo traz uma credibilidade para o nosso estabelecimento, porque em um momento tão difícil nos adequamos em trazer segurança para os nossos clientes e colaboradores. Seguimos o protocolo, alguns procedimentos já tínhamos. Todos os colaboradores estão equipados com os equipamentos de proteção, disponibilizamos álcool em gel em todos os locais de acesso”, comenta.





Com todos os procedimentos seguidos à risca, o hotel reabriu as portas para os turistas na última quarta-feira (1º), dia da reabertura das atividades turísticas no município. “Estamos tendo uma surpresa agradável, tivemos nossos primeiros hóspedes, cada hóspede que ficar conosco é muito importante nesta retomada, e o sul-mato-grossense está procurando”, comemora a gerente.





O segmento de hotéis está comprometido com a retomada segura do turismo em Bonito, principal destino de Mato Grosso do Sul. Segundo o gerente da Unidade Regional do Sebrae/MS, Matheus Oliveira, outros estabelecimentos já fizeram as consultorias e receberam os selos. “Tivemos uma adesão em massa da rede de hotéis, o setor demonstrou grande maturidade, temos hotéis que já atingiram a margem de 100% de atendimento do protocolo”.





Adequações





A presidente da Associação Bonitense de Hotelaria (ABH), Gitane Klain, explica que o protocolo de segurança do destino – que é repassado na consultoria – é um resultado da atuação da entidade junto ao Sistema S, que auxiliou na elaboração do documento. Ela conta que as adequações foram pensadas desde o momento da chegada do turista até sua saída.





“O turista vai procurar um local que oferte segurança, e quando o visitante vai para um destino, a maior parte do tempo ele fica no hotel. Então, pensamos desde a chegada do hóspede com a aferição da temperatura, a separação de lixo, o distanciamento entre as mesas nos restaurantes, desinfecção dos apartamentos, entre outros. Hoje estamos seguros em receber os visitantes”, disse.





Bonito Seguro





O Sebrae/MS, em parceria com as entidades do Sistema S – Sesi/MS e Senac/MS –, juntamente à governança local do turismo de Bonito lançou em junho o programa Bonito Seguro, que engloba diversas ações para a retomada segura da atividade turística no município.





As consultorias de biossegurança são gratuitas e ainda estão disponíveis para os empresários. Até o momento, mais de 500 empresas já solicitaram a consultoria. Os interessados devem se inscrever no site bonitoseguro.ms.sebrae.com.br . Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





ASSECOM