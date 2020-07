Cinema drive-in chega ao Shopping Campo Grande na próxima semana

Programação é feita em parceria com Sesc e visa arrecadação de donativos





Para quem está com saudades de assistir a um filme na telona do cinema, o Shopping Campo Grande traz uma boa notícia. Durante o mês de julho, o empreendimento trará, em parceria com o Sesc, uma programação especial com exibição de filmes no estilo drive-in, ao ar livre, no estacionamento verde do centro de compras. O público assistirá tudo dentro do carro, seguindo todas normas de saúde e os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19.





Os filmes serão exibidos nos dias 8, 9, 10, 15, 16 e 17 de julho, e os ingressos para cada sessão custarão 5kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, exceto sal. As trocas terão início nesta sexta-feira (03), na Praça Central do Shopping Campo Grande. O montante arrecadado será doado ao Programa Mesa Brasil Sesc, que somente no mês de maio arrecadou 61,1 toneladas de alimentos destinados 62 entidades de Campo Grande e 23 de Dourados, beneficiando 18.256 pessoas em situação de vulnerabilidade.





“O Sesc está em todo país para democratizar o acesso dos cidadãos à cultura. No atual cenário, ampliamos nossas parcerias de forma que possamos, ao mesmo tempo, levar entretenimento para a população e fortalecer nosso braço assistencial”, comentou a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.





Com limite máximo de 55 carros por sessão, o espaço será organizado de forma a garantir o distanciamento entre os veículos. Haverá colaboradores do Shopping disponíveis para orientar o público quanto a entrada e saída, garantindo uma experiência enriquecedora para todos os que participarem da ação.





A organização lembra, ainda, da necessidade de os carros terem rádio FM, porque os som será transmitido por meio de frequência. “Em meio a esse cenário delicado, um dos nossos objetivos é levar um pouco de alegria e entretenimento aos clientes de forma segura. Será uma ótima oportunidade de viver experiências novas, com estilo retrô, além de praticar o bem por meio da doação de alimentos”, destaca o superintendente do Shopping, Rodolfo Alves.





Serviço: cinema drive-in





Trocas de ingressos





A partir do dia 03/07





Local: Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente às Pernambucanas)





Ingressos: 5kg de alimentos não-perecíveis (por pessoa)





Filmes em cartaz - Programação





Horário das sessões: às 19h30





08/07 - As melhores coisas do mundo (Comédia | Classificação: 14 anos)





09/07 - De pernas pro ar (Comédia | Classificação: 14 anos)





10/07 - Eu e meu guarda-chuva (Fantasia | Classificação: Livre)





15/07 - Tropa de Elite 2 (Ação, polícia, drama | Classificação: 16 anos)





16/07 - Até que a sorte nos separe (Comédia | Classificação: 12 anos)





17/07 - O Palhaço (Drama, comédia | Classificação: 10 anos)





Local: Estacionamento verde, em frente a Fórmula Academia