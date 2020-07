HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (30)

Áries - 21/03 a 20/04





A Lua troca likes com Marte, que segue brilhando em seu signo, indicando um ótimo momento para realizar mudanças e batalhar por seus interesses. Você terá coragem, iniciativa e ousadia de sobra para conquistar o que deseja. Só fique de antena ligada à tarde, quando rola um entrevero entre a Lua e Netuno, influência que pode tornar o astral incerto e confuso. Vá com mais calma e evite se empolgar demais com as coisas. No universo familiar, a recomendação é agir com mais sutileza para ficar de boas com quem convive: evite falar demais e só dê sua opinião se pedirem. No amor, o dia será de altos e baixos. A Lua confronta Vênus e revela que é melhor não se comprometer logo de cara com alguém que ainda não conhece bem. Vá devagar e deixe tudo fluir espontaneamente. Na vida a dois, fuja de assuntos polêmicos e procure não dar corda para desentendimentos.





Touro - 21/04 a 20/05





O dia começa bem para o seu lado e você terá um instinto muito apurado para lidar com os interesses financeiros. Lua e Marte dão impulso e incentivo para negociações e acordos ligados a juros, dívidas, taxas ou impostos, mas encaminhe as coisas com toda discrição – ninguém precisa ficar sabendo. À tarde, talvez tenha que ajustar um projeto à realidade ou então resolver mal-entendidos com pessoas do seu convívio, sobretudo parentes e amigos. A Lua se estranha com Netuno, apontando excesso de empolgação, falta de clareza e confusões. Evite agir com teimosia e saiba respeitar opiniões contrárias às suas. Nos assuntos do coração, Lua e Vênus formam ângulo tenso e recomendam a ir com mais calma. Sua sensualidade atrairá admiradores, mas há risco de se envolver em rolos. No romance, confie nos seus instintos, segure a onda do ciúme e não fique colocando cismas na cabeça.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Além de se movimentar em sua Casa 7, a Lua troca likes com Marte e garante um período muito favorável para acelerar seus panos, projetos e objetivos. Contatos com pessoas com as quais tem afinidades e interesses devem fluir como espera na parte da manhã. Já à tarde, nem tudo será tão fácil e você pode se aborrecer. A Lua briga com Netuno e recomenda a ir devagar ao lidar com os assuntos de trabalho: pode enfrentar disputas e situações confusas. É melhor não exagerar na confiança nem contar vantagens, inclusive em entrevistas de emprego. Por outro lado, Mercúrio indica soluções para probleminhas com grana. Na paquera, seu charme está no comando, mas não convém criar altas expectativas. Se está a fim de alguém, evite cantar vitória antes da hora na conquista. A dois, em vez de olhar para as diferenças, valorize as semelhanças. Procure ser mais gentil com seu love.





Câncer - 21/06 a 21/07





Você terá mais coragem para agir, mexer seus pauzinhos e fazer as coisas acontecerem. A Lua sagitariana forma ótimo aspecto com Marte, convidando a valorizar suas habilidades, seus talentos e reforçar sua confiança. A manhã será oportuna para mostrar suas competências e ousar mais em suas investidas profissionais. Se estiver procurando emprego, pode se dar bem ao fechar um contrato. Seu foco nos estudos deve render bons resultados. Porém, a Lua forma aspecto nervoso com Netuno e aconselha a pegar mais leve à tarde: fique na rotina e priorize seu bem-estar. Assuntos e pessoas de outras localidades podem dar dor de cabeça. Na paixão, Lua e Vênus armam encrenca e recomendam a ir devagar, evitando se envolver demais com quem conhece pouco. No namoro e no romance, é o momento de falar menos e observar mais. Tenha cuidado com fofocas.





Leão - 22/07 a 22/08





Lua e Marte dão sinal verde para suas conquistas e revelam que o período da manhã será perfeito para você ir atrás do que quer. Vai contar com mais disposição, sorte, audácia e dinamismo para se dar bem no que fizer. Já à tarde, nem tudo pode rolar de acordo com os seus planos e talvez não consiga resolver as questões que pretende. A Lua se estranha com Netuno, apontando um astral incerto e confuso em torno dos seus interesses financeiros. Evite se empolgar com promessas vagas e não se arrisque em situações e assuntos que não domina. Hoje, há chance de conhecer pessoas diferentes e animadas, mas convém ir devagar nos contatos. Lua e Vênus ficam em oposição e deixam o clima instável nas amizades e no amor. É melhor ter cautela com gente que escuta pouco e fala demais. No romance, pode ser preciso resolver desentendimentos com o love. Evite levar tudo a ferro e fogo e aprenda a conciliar.





Virgem - 23/08 a 22/09





Graças às boas vibes da Lua sagitariana, a parte da manhã será animada e positiva para você cuidar de assuntos domésticos e com parentes. Em sintonia com Marte, ela promete um período estimulante para colocar tudo em ordem e também agilizar seus interesses financeiros. Pode resolver pendências e tomar decisões importantes, que vão favorecer o orçamento familiar. Mercúrio fica em paz com Netuno e realça a compreensão em suas relações. Mas seu regente se opõe à Júpiter pode atrapalhar estudos, tarefas que dependem de energia mental e boa comunicação. Atividades autônomas podem ser mais gratificantes e fluir melhor. No romance, terá que explorar seu jogo de cintura para se entrosar bem com quem ama. Lua e Vênus indicam risco de divergências e pequenos atritos. Se busca um amor ou está a fim de alguém, pode se deparar com contratempos e rivais. Seja paciente!





Libra - 23/09 a 22/10





Pela manhã, você vai contar com disposição extra e muito otimismo para realizar suas atividades e receberá carta branca da Lua e de Marte para resolver tudo o que for preciso. Terá boa lábia, iniciativa e vai conquistar adesão alheia em torno das suas ideias e dos seus projetos: pode formar ótimas parcerias. Já à tarde, convém ir com mais calma para não se deparar com desentendimentos no trabalho. Lua e Netuno indicam que há risco de confusões e revezes nos contatos profissionais. Talvez tenha que esperar um pouco para viabilizar algumas metas, portanto, seja paciente. Na paixão, a Lua fica em oposição com Vênus, revelando que não é um momento muito indicado para se aventurar em lance com quem ainda não conhece muito bem: converse mais com o crush antes de tomar qualquer decisão. A dois, é hora de valorizar as afinidades, o diálogo e deixar as picuinhas de lado.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Lua e Marte trocam likes e mandam um belo incentivo para os seus interesses financeiros e profissionais no período da manhã. Aproveite sua garra, confiança e força de vontade para pegar firme no serviço e batalhar por melhorias, pois há boas chances de ampliar seus ganhos graças à sua dedicação no trabalho. Na parte da tarde, nem tudo pode caminhar de acordo com os seus planos. A Lua se desentende com Netuno e alerta que será preciso ir com mais calma: procure fazer uma coisa de cada vez. Não convém abraçar várias atividades ao mesmo tempo ou correrá o risco de não terminar nada do que começar. Nos assuntos do coração, altos e baixos estão previstos e, de novo, a culpa é da Lua, que se estranha com Vênus. Cobranças, suspeitas infundadas e demonstrações de ciúme podem queimar o seu filme na conquista e no romance, então, pegue mais leve. Mas briguinhas podem acabar depois de uma noite de amor.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Além de passar mais um dia em companhia do seu signo, hoje a Lua troca ótimas energias com Marte, que segue em seu paraíso, anunciando uma manhã perfeita sem defeitos para fazer tudo o que tem vontade. Seu lado dinâmico e criativo vem à tona no trabalho e você vai se destacar com facilidade em suas funções. Pode ter alegrias com pessoas do seu convívio e até atrair o interesse de alguém que considera especial. Já à tarde, é melhor ficar de antena ligada. A Lua forma aspecto tenso com Netuno e revela que você pode não enxergar as coisas com clareza. Há risco de se enganar em suas impressões e conclusões, portanto, evite julgar o livro pela capa. Por outro lado Mercúrio e Netuno favorecem decisões e negociações, sobretudo com participação da família. No romance, tente agir com mais logo de cintura para contornar atritos. A paquera fica animada e novidades podem encher seu coração de alegria.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua segue o baile em seu inferno astral, mas vai passar a parte da manhã de boas com Marte, impulsionando os assuntos da sua intimidade e da sua vida familiar. Aproveite a ocasião para resolver lances com as pessoas próximas e agilizar as coisas em seu lar. Hoje a sua percepção fica mais forte e pode ajudar você a entender certas situações ou fazer descobertas: preste atenção em seus instintos. À tarde, Lua e Netuno formam aspecto nervoso e apontam instabilidades em seus contatos e conversas. Há risco de se equivocar em seus julgamentos ou passar adiante informação que deveria manter em sigilo, então, fale menos e observe mais. Na paixão, Lua e Vênus alertam para contratempos. Se a paquera não ata nem desata, talvez seja melhor não insistir e partir para outra. No romance, é o momento de ouvir mais o love e aprender a se colocar no lugar do seu par.





Aquário - 21/01 a 19/02





Originalidade é um dos traços mais marcantes do seu signo e hoje você pode exercitar esse seu dom, especialmente na parte da manhã. Lua e Marte trocam likes, ativam sua criatividade e convidam a pensar fora da caixa: você pode ter ideias bem inventivas e se envolver com coisas diferentes que vão renovar seu ânimo. Com seu bom papo, versatilidade e simpatia, tem tudo para atrair aliados, amizades e admiradores. Só convém controlar melhor sua grana à tarde, quando Lua e Netuno ficam em atrito e alertam que há risco de comprar coisas que não precisa e com um custo-benefício que nem vale a pena. Mercúrio recomenda a tirar um tempinho para praticar alguma atividade física, pois isso vai fazer bem à sua saúde. Na paixão, seu charme vai brilhar, mas não descarte desencontros, inclusive virtuais. Com o love, deixe as coisas acontecerem e não crie tantas expectativas. Romance, amor e amizade vão caminhar lado a lado. Boa época para traçar planos a dois.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite intensamente o período da manhã, que vai reunir as melhores promessas das estrelas. Lua e Marte formam excelente aspecto e indicam bons resultados para suas iniciativas profissionais, podendo, inclusive, ampliar seus ganhos. Todavia, tensões entre a Lua e Netuno sinalizam instabilidades à tarde. Procure deixar suas opiniões e seus assuntos muito claros para não se deparar confusões ou desafios. No convívio familiar, evite se meter em discussões dos outros e não tome partido ou pode sobrar para você. Há risco de se desencantar com algo que tem vontade de fazer ou com perspectiva de emprego. No final do dia e à noite, pode se sentir fora do eixo e convém equilibrar suas energias com um pouco mais de sossego. Lua e Vênus ficam em oposição e revelam altos e baixos no amor. É hora de ser mais paciente com o love e ter em mente que cada um amadurece ao seu próprio tempo.







Por João Bidu