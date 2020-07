HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04





A fada sensata Lua percorre seu paraíso e ilumina os seus talentos naturais, mas arranja treta com Urano no período da manhã, recomendando mais cautela com as suas despesas. Controle seu talento para ser ricx, seu lado consumista e evite clicar nas promoções enquanto utiliza a internet para não ficar tentado(a) a gastar. Também convém não pagar de doida, ter cuidado com suas atitudes impensadas e imprevisíveis, pois pode atrair aborrecimentos. À tarde, você estará com tudo e pode alcançar algo que deseja. A Lua troca likes com Marte, reforça sua vitalidade e duplica a sua garra para vencer os desafios. Oportunidade de sucesso no trabalho e boas chances de realizar seus sonhos. Pode aguardar alegrias e momentos descontraídos com pessoas queridas, além de ótimas promessas no amor. À noite, a sorte chega de uma vez para o seu signo graças ao ótimo aspecto entre a Lua e Vênus: esses astros garantem que a conquista está no papo. Clima animado no romance e novidades com o love.





Touro - 21/04 a 20/05





Segura o forninho, Touro! As demandas em casa podem aumentar e estressar no período da manhã. O recado é da Lua, que atravessa o setor familiar em seu Horóscopo e forma quadratura com Urano, deixando seu humor instável e sua paciência curta. É provável que se depare com alguns imprevistos ou tenha gastos inesperados, mas adote a calma como lema, pois a tarde será bem mais positiva. Só tome cuidado para não chuta o balde para não ter de buscar depois, com o rabinho entre as pernas. A Lua vai trocar likes com Marte, elevando seu poder de realização e sua habilidade para se livrar de zicas. Terá coragem para sair da zona de conforto, batalhar por melhorias e também deve encontrar oportunidade de fechar acordos e assinar contratos. Pode se dar bem com um emprego novo. À noite, Lua e Vênus iluminam sua vida amorosa e anunciam momentos especiais com o crush. Os sentimentos vão aflorar e a paquera tem tudo para se tornar algo mais duradouro. No romance, terá muito apoio e segurança com seu love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Gêmeos, você não merece palmas, minha filha, merece o Tocantins inteiro! O poder de comunicação será seu maior trunfo nesta terça-feira e vai te favorecer em todos os aspectos, facilitando seus interesses profissionais e pessoais. A Lua garante que você vai se sair bem de qualquer situação com seus argumentos e ideias férteis. Mas se a Lua é rainha, Urano é nadinha. O planeta alerta que convém segurar os gastos e não fazer mudanças impensadas pela manhã. Mas Lua e Marte anunciam uma tarde animada e cheia de promessas boas: pegue firme em seus objetivos e terá êxito. Nos contatos, vai marcar presença nas redes sociais e causar ótimas impressões, recebendo mais pedidos de amizade. Terá sintonia total com pessoas que partilham ideais e laços de afeto. À noite, pode ficar com o coração dividido com tantas opções na paquera. Lua e Vênus deixam seu charme irresistível e o crush pode cair de amores rapidinho. Na relação a dois, você e seu love podem conquistar algo que desejam muito.





Câncer - 21/06 a 21/07





Os interesses materiais estarão na ordem do dia e vão concentrar as suas atenções. Com a Lua em sua Casa do Dinheiro, cresce a sua disposição para batalhar por grana, mas abra os olhos pela manhã se não quiser fazer papel de trouxa: Lua e Urano entram em atrito e recomendam mais cautela com empréstimos, gastos e pegadinhas do mercado financeiro que não domina. Se quiser que as coisas melhorem, faça o que sabe e controle o orçamento com pulso firme. No período da tarde, a Lua troca likes com Marte, trazendo mais energia para alcançar suas metas. Seu esforço vai surtir bons resultados no trabalho e será avaliado pelos chefes. Há chance de receber uma proposta interessante que pode, inclusive, favorecer seus ganhos. Amém que fala? À noite, Lua e Vênus mandam ótimas vibes para a paixão. Pode rolar atração secreta por alguém charmoso e envolvente. Será o momento de se insinuar: dê o seu recado ao crush e aguarde. No romance, vai se sentir nos braços da paz com o seu love.





Leão - 22/07 a 22/08





Hoje a Lua dá um rolê em seu signo, reforça os traços principais da sua personalidade e revela que o poder de atrair coisas boas está com você. É pra glorificar de pé, hein?! Só não convém ir com muita sede ao pote nem pagar de doida ao decidir sa coisas durante o período da manhã, quando rola uma treta entre a Lua e Urano. Procure agir com calma e foque nos compromissos profissionais que já estão em andamento, assim terá mais sucesso em seus projetos e metas. À tarde, a Lua sorri para Marte e sinaliza boas oportunidades de sucesso em concursos, estudos e coisas novas que queira começar. Sua criatividade aflora e pode fazer a diferença nos seus ganhos. À noite, Lua e Vênus destacam seu carisma e revelam que sua autoestima estará lá em cima: pode atrair admiradores ou conquistar aquele alguém especial. No romance, o clima é de companheirismo, carinho e felicidade: curta os bons momentos!





Virgem - 23/08 a 22/09





Seu signo é racional, prudente e nem sempre segue a intuição, mas hoje a Lua recomenda a prestar mais atenção nos avisos do seu sexto sentido. Pela manhã, a Lua troca vibes tensas com Urano e pede cautela com mudanças impensadas. Procure amadurecer melhor um plano e evite decisões repentinas, que podem dar dor de cabeça. Nesta terça, você vai se sair melhor cuidando dos seus interesses íntimos e pessoais, portanto, concentre suas energias no que for mais importante e evite se preocupar muito com a vida alheia. À tarde, Lua e Marte favorecem os assuntos financeiros e deixam seu tino bem afiado para negociar. Pode se livrar de dívida ou algo ligado a dinheiro que vinha incomodando você. No amor, Lua e Vênus elevam seu poder de sedução e prometem momentos agradáveis. Muita cumplicidade com o par e astral mais vibrante no sexo: o romantismo pode aflorar nas preliminares.





Libra - 23/09 a 22/10





Se depender dos astros, hoje você contará com boas promessas em vários assuntos. A Lua leonina realça sua simpatia, seu brilho pessoal e estimula a realizar suas esperanças. Só fique antenado(a) nos avisos de Urano, que indica instabilidades e imprevistos em torno dos assuntos financeiros, por isso, dobre a atenção com taxas, impostos, juros e pendências para não fazer papel de trouxa. À tarde, Lua e Marte ativam seu lado determinado e revelam que você terá mais coragem e disposição: não vai querer deixar nada para amanhã. Seus relacionamentos ganham ânimo e seu poder de influência se eleva: exerça sua liderança. Terá sucesso em parcerias e nos contatos de trabalho. À noite, a Lua sorri para Vênus, seu regente, anunciando novidades que são para glorificar de pé. Pode conhecer alguém que tem sua vibe, seu jeito e se apaixonar. Namoro a distância estará favorecido e protegido. No romance, terá prazer em compartilhar planos e sonhos com o love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Com a Lua toda rolezeira em sua Casa 10, seu lado ambicioso fica no comando e você vai dar o seu melhor para se destacar profissionalmente. Seu trabalho e sua carreira podem ter um avanço considerável graças à sua determinação e vontade de vencer. No entanto, a Lua briga com Urano na parte da manhã, indica imprevistos e aconselha a ter mais jogo de cintura, especialmente nas atividades em equipe e em parcerias: não tente impor sua forma de pensar e agir, até porque você não é donx da razão, né, minha consagrada?! Aceita que dói menos. À tarde, a Lua troca likes com Marte e manda promessas positivas para os seus interesses materiais. Pode ganhar uma grana a mais por conta de algum bico ou serviço extra que pegar. Oportunidade de um emprego novo. À noite, Lua e Vênus despejam vibes poderosas na paixão e revelam que o período será perfeito sem defeitos na conquista. Você pode despertar forte sedução em alguém disputado e que é alvo de muita paquera, aquele crush beeem pop. Na relação a dois, vai rolar muita sintonia entre você e o par, sobretudo na intimidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Seu espírito de liberdade e aventura se fortalece com a passagem da Lua pela sua Casa 9 e essa influência também reverbera em sua fé. Você terá muita confiança interior e energia espiritual para vencer obstáculos, o que será ótimo, já que Urano aponta contratempos no período da manhã. Cuide bem da saúde e foque nos seus deveres sem sair muito do planejamento, pois tende a se irritar ou se perder ao lidar com vários interesses de uma vez. Imprevistos no trabalho podem deixar os nervos à flor da pele, então, faça as coisas com calma para não surtar. À tarde, Lua e Marte recarregam suas baterias, elevam seu pique e também o seu carisma. Você vai contagiar as pessoas com seu jeito sedutor, alegre e ousado, o que deve esquentar suas relações, amizades e paqueras. Capriche nas selfies e dê o ar da graça nas redes sociais: vai deixar o crush babando do outro lado da tela. No namoro e na vida a dois, período divertido e cheio de estímulos com o love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua segue o baile em Leão e deixa sua percepção mais poderosa, sinal de que poderá confiar em seus instintos ao cuidar dos seus interesses e tomar decisões. No entanto, Urano aponta instabilidades na parte da manhã e aconselha a ir devagar com as coisas se não sentir muita firmeza. Evite realizar mudanças e não arrisque o que conquistou caso desconfie que pode obter resultados insatisfatórios. É hora de dobrar a atenção com as finanças, explorar seu lado prudente e maneirar nos gastos. À tarde, Lua e Marte levantam o seu astral, agitam os contatos familiares e revelam que tudo fluirá mais rápido. Há possibilidade de resolver assuntos com parentes, fazer bons acordos e se sair bem ao lidar com documentos. No amor, lances imprevisíveis podem assustar durante o dia, mas a noite será especial. Lua e Vênus realçam seus encantos e avisam que sua sensualidade despertará muita atração, inclusive em colegas. A dois, sintonia e desejo nos momentos íntimos com o love.





Aquário - 21/01 a 19/02





Há grandes chances de você receber notícias de quem mora em outra cidade ou então começar um lance diferente hoje. Quem manda o papo reto é a Lua, que também avisa que convém ir com calma pela manhã por conta de uma treta que vai rolar com Urano, apontando altos e baixos em seus planos ou nos assuntos do lar. Talvez seja preciso fazer mudanças de última hora, mas você terá jogo de cintura para vencer desafios e ficar de boas com família. Tarde animada em seus contatos e atividades. Lua e Marte dão agilidade, criatividade e garantem que você vai se dar bem em tudo o que fizer e disser. No trabalho, aposte em sua experiência e em suas ideias para se destacar. Sua vida social estará bastante ativa e vai render muita paquera. À noite, Lua e Vênus garantem que as coisas vão rolar melhor do que imagina: terá boas novas e muita química com o crush. Astral mágico e cheio de seducência com o love.





Peixes - 20/02 a 20/03





A Lua está de rolê no setor do trabalho em seu Horóscopo e ativa a sua força de vontade, indicando um bom momento para se dedicar aos seus compromissos e brilhar. Só convém ter mais jogo de cintura no período da manhã e pensar bem antes de expressar opiniões. A Lua briga com Urano, revelando que outras pessoas podem colocar palavras na sua boca, interpretar mal o que disser e provocar discussões. Tá amarrado! Mas as instabilidades serão passageiras e você vai superar qualquer contratempo rapidinho. À tarde, Lua e Marte apontam excelentes resultados no serviço e chance de melhorias nas finanças. Pode faturar mais graças ao seu lado dinâmico e batalhador. Amém que fala? E as boas vibes continuam à noite, quando a Lua troca likes com Vênus, inspirando seus sonhos de amor. Seu coração pode se encantar por um crush de destaque. A paquera promete encontros animados e cheios de alegria. No romance, saberá deixar o par aos seus pés, ainda mais nos momentos de intimidade.





Por João Bidu