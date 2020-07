Homem de 38 anos é encontrado morto após duplo atropelamento na Fábio Zahran

Caso foi registrado como morte esclarecer: pois a vítima pode ter sido morta antes do acidente

Marcas no asfalto da Fábio Zahran, avenida onde homem foi encontrado morto nesta madrugada ©Paulo Francis

Vagner Oliveira da Costa, 38 anos, foi encontrado morto na Avenida Fábio Zahran, Vila Carvalho, na madrugada deste domingo (dia 5). De acordo com o Boletim de Ocorrência, ele estava caído no chão e sofreu um duplo atropelamento, mas não foi possível precisar se morreu no acidente ou foi morto anteriormente.





A Polícia Militar foi acionada à 1h30 de hoje e, no local, policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) relataram que, segundo testemunhas, a vítima estava caída na via quando foi atropelada por uma picape Saveiro. Na sequência, também foi atropelada por uma motocicleta Honda Titan.





A condutora da moto chegou a cair e foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Campo Grande. Já o condutor da picape estacionou a Saveiro a 400 metros do local do atropelamento, trancou o carro e fugiu. A parte frontal do veículo estava danificada, provavelmente devido ao atropelamento.





Vizinhos relataram ter ouvidos gritos e, na sequência, os atropelamentos. O caso foi registrado na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte a esclarecer porque a perícia não conseguiu determinar a causa do óbito.





A lesão no peito da vítima pode ter sido causada tanto por objeto cortante quanto pelo arrastamento do corpo no asfalto. A ex-esposa de Vagner disse que fez o último contato com ele por telefone às 19h53 de sábado. O celular da vítima não foi localizado. Na manhã deste domingo, há pedaços da motocicleta e marcas de sangue na avenida.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Aline dos Santos e Clayton Neves