HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (5)

O domingão será dos mais movimentados no céu e os efeitos serão sentidos no seu astral. Hoje a Lua entra na fase Cheia e promove um eclipse em sua Casa 10, destacando suas ambições e colocando as metas que deseja alcançar entre as suas prioridades. A Lua também se aproxima de Júpiter e Plutão, garantindo que você vai contar com muita determinação para focar nos planos da semana que começa e terá garra de sobra para batalhar por seus propósitos. À tarde, Lua e Netuno alimentam sua fé e esperança. Conversas com pessoas que têm sabedoria e vivência vão te dar conforto emocional e mais tranquilidade. Hoje sua intuição também fica apurada e você vai pegar as coisas no ar. Na paquera, o crush pode querer uma definição da sua parte. Há boas chances de receber provas de amor. No romance, sentirá tranquilidade e segurança e essa será uma nova fase. Inspiração na intimidade com seu par.





O dia será atípico entre as estrelas e quem avisa é a Lua, que passeia em sua Casa 9, ingressa na fase Cheia e também forma um eclipse, trazendo à tona questionamentos que devem mexer com os seus ideais, objetivos e suas crenças. Você vai pensar mais no que deseja para a sua vida daqui pra frente e terá muita segurança para tomar decisões. Com as atenções voltadas para o que tem mais importância, evitará se preocupar com os detalhes para não perder tempo. Vai contar com confiança e habilidade para resolver qualquer assunto hoje. Tire umas horinhas para relaxar e entrar em contato com as pessoas queridas que estão distantes. À noite, a Lua dobra energias com Júpiter e Plutão, indicando boas novas na paixão. Você pode se dar bem com alguém que acaba de conhecer. No romance, há sinal de fortes emoções com sua cara-metade. Desejo de novos estímulos no sexo.





O astral está pra lá de agitado hoje e a protagonista é a Lua, que entra na fase Cheia e promove um eclipse, sinalizando transformações em sua vida e na forma de encarar as coisas. Você pode sentir mais vontade de passar a peneira em suas relações e dar valor para quem realmente quer te ver feliz, só evite se preocupar demais com a opinião dos outros. Há tendência de assumir mais responsabilidades, mas vai se sentir bem com isso. A Lua ainda se encontra com Júpiter e Plutão, trazendo certezas e estabilizando suas emoções. Pode aprender muito em conversas com pessoas mais velhas e experientes. Na vida amorosa, o momento é intenso e decisivo: o lance engata ou desata de vez, será tudo ou nada. Paqueras que não se decidem serão encerradas, a fila anda. Na relação a dois, não vai faltar poder de sedução para envolver nem jogo de cintura para se livrar de algum desafio.





O Sol em seu signo destaca a sua personalidade e hoje ele interage com a Lua, que atravessa o lado oposto do seu Horóscopo, entra na fase Cheia e ainda protagoniza um eclipse. Seu jeito dedicado fica em alta e você vai olhar com mais atenção para seus relacionamentos e parcerias. As necessidades das pessoas que estima estarão no foco das suas atenções e seu lado prestativo virá à tona. Só não convém dar espaço para pequenas divergências: cada um tem seu modo de agir e pensar e impor normas ou regras não será uma boa. À tarde, Lua e Netuno favorecem novos contatos e pode rolar interesse de se envolver em atividades solidárias. Noite propícia para firmar compromisso no amor. Tudo indica que irá resolver um impasse na paquera e se decidir. Se você está a fim do crush, invista! Dificilmente ficará sem uma conquista. Na união, momentos românticos e pontuados por tranquilidade com o love.





A Lua despeja poderosas energias em seu Horóscopo e o tema mais influenciado é a sua saúde. Hoje ela entra na fase Cheia, fica eclipsada, troca likes com Netuno e ainda se encontra com Júpiter e Plutão. O cenário é movimentado, mas tudo indica que quem vai sair no lucro é o seu organismo. Você vai se sentir com muita disposição física, saberá se cuidar como deve e não te faltará perseverança para manter seu bem-estar. Sua intuição e imaginação também se fortalecem e podem te ajudar a se sair de qualquer situação. Você vai entender que as mudanças trazem novos ventos, outras oportunidades e promovem crescimento interior. Bons contatos com pessoas de autoridade. À noite, seu lado atencioso e sua vontade de ser útil ao par vão marcar a relação a dois. Exiba suas habilidades para impressionar o love. No sexo, terá muita criatividade. Na paquera, interesse por colega pode aumentar.





Domingou com a Lua passeando em seu paraíso e as novidades não param aí! Hoje ela também muda para a fase Cheia e promove um eclipse, ativando seus talentos, suas habilidades e sua sorte. Pode resolver probleminhas rapidamente e virar uma situação adversa a seu favor. Você também terá muita disposição para curtir o lar, a família e inventar atividades divertidas em casa: pode levar a melhor em jogos e competições. Novas amizades devem surgir através de seus contatos nas redes sociais. Saberá chamar a atenção de quem te interessa, só que pode ficar mais impressionável, por isso, afaste-se de gente negativa. Nos assuntos do coração, seu carisma irresistível vai atrair muita paquera, ainda mais online. O desejo de embarcar em um namoro romântico, mesmo que seja a distância, pode virar realidade. Na vida a dois, suas expectativas serão atendidas e não faltará realização com o par.





Hoje rola uma forte concentração de energias na área doméstica do seu Horóscopo e tudo indica que você vai se voltar completamente para os acontecimentos do seu lar. A Lua ingressa na fase Cheia, forma um eclipse, troca likes com Netuno e soma vibes com Júpiter e Plutão, sinalizando um clima de grande proximidade afetiva com os parentes, interesse destacado pelos assuntos familiares e mais bem-estar na saúde. Aproveite os momentos com as pessoas queridas para dar e receber o apoio, mesmo que seja por telefone ou chamada de vídeo: todos vão se sentir mais confiantes. Bons papos e conselhos de parentes mais experientes trarão ensinamentos e conforto emocional. Na paixão, terá vontade de cuidar mais do visual e caprichar nas selfies para conquistar o paquera. Você estará no clima de engatar um romance sério com o crush. Na relação a dois, pode aguardar momentos íntimos estimulantes e de muita cumplicidade.





Sua comunicação pessoal fica empoderada graças às influências da Lua, que hoje ingressa na fase Cheia, forma um eclipse, fica em harmonia com Netuno e ainda se aproxima de Júpiter e Plutão. Isso tudo significa que você pode transformar situações através do seu dom para argumentar e convencer. Terá muita firmeza para expressar opiniões, ideias e defender seus pontos de vista. Se explorar seu lado determinado e perseverante, vai se livrar de obstáculos e encerrar ciclos. Uma mudança importante pode ser realizada com a participação de parentes. Invista na sua autoestima e cuide mais de você. À tarde, vai contar com mais sorte em jogos e apostas. Nos assuntos do coração, seu magnetismo e boa lábia vão atrair muita paquera. Contatos virtuais com pessoas de outras cidades podem favorecer a conquista. A dois, é o momento de apostar no diálogo e aparar arestas com seu amor.





Brilhando no setor dos seus assuntos financeiros, a Lua ativa seu desejo de estabilidade, seu espírito prático e seu lado batalhador. Ela também muda para a fase Cheia, fica eclipsada, troca likes com Netuno e ainda forma conjunção com Júpiter e Plutão, indicando que você vai focar em seus interesses materiais e se empenhará para descolar oportunidades. Planos e estratégias para melhorar a situação podem trazer bons frutos para o seu bolso. À tarde, deve rolar grande sintonia com as pessoas próximas e seu lar será o seu porto seguro. Contará com apoio familiar e terá muita criatividade para resolver o que for preciso. Na paquera, mudanças podem acontecer e estimular o lance com o crush. Use e abuse das suas ideias inventivas para tirar a vida a dois da monotonia: novos estímulos vão elevar o clima de paixão com seu love. Na intimidade, capriche nas preliminares.





Seu signo será um dos mais influenciados pelos importantes eventos astrais deste domingo e os principais envolvem a Lua. Além de estar em sua companhia, ela ingressa na fase Cheia, forma um eclipse, fica em harmonia com Netuno e ainda se aproxima de Júpiter e Plutão, que seguem o lento rolê em Capricórnio. Essa configuração poderosa promete um período movimentado e estimulante para você resolver seus assuntos, batalhar por seus objetivos e renovar suas esperanças. Suas qualidades ficam em evidência e seu jeito perseverante pode ser um passaporte para a conquista dos seus ideais. Telefonemas, conversas e troca de mensagens com os familiares devem trazer alegrias à tarde. Na paixão, pode pintar química nos papos com um crush que não espera. No romance, deixe-se levar pelo entusiasmo do seu love e curta os momentos a dois. É hora de mostrar maior interesse pelos assuntos do par.





Desafios podem marcar presença neste período por conta das energias lunares em sua Casa 12. Além de não estar no setor mais positivo do Zodíaco, a Lua ainda traz mudanças de impacto que podem mexer com o astral do seu signo. Ela entra na fase Cheia, forma um eclipse e faz conjunção com Júpiter e Plutão, revelando que é hora de reforçar seu bem-estar físico e emocional. Evite dar espaço e importância excessiva para o interfere no seu sossego e na sua paz interior. É melhor manter distância de fofocas, fake news e não levar para o lado pessoal comentários que contrariarem suas crenças, seus princípios e sua paciência. Cuidados com a alimentação e a saúde vão elevar sua resistência e vitalidade: aproveite para fazer exercícios e malhar em casa. À tarde, pode ter boas notícias e até receber um dinheiro inesperado. Na paquera, terá mais sucesso se expressar seus sentimentos e abrir o coração. Na relação a dois, planeje um dia sem preocupações com quem ama e deixe a criatividade fluir nos momentos íntimos.





A vontade de ficar um tempinho a mais na cama pode parecer tentadora, mas a movimentação no céu será intensa e logo vai despertar seu lado ambicioso. Além de brilhar em Capricórnio, a Lua entra hoje na fase Cheia, forma um eclipse e se aproxima de Júpiter e Plutão, elevando sua disposição para focar em seus planos e realizar seus objetivos. Há chance de contagiar as pessoas com seus ideais e sua liderança estará em destaque. À tarde, a Lua sorri para Netuno, que segue a vagarosa caminhada em seu signo, deixando seu jeito mais intuitivo, receptivo e cheio de imaginação. Você vai fazer sucesso nos contatos com amigos e pode ampliar sua listinha de admiradores nas redes sociais. Com o crush, terá coragem para assumir seus desejos, mesmo que seja em conversas online. Se tem uma união firme, drible a rotina em casa e invente algo diferente com seu amor. Dê mais valor aos momentos que passarem juntos e a sós.





Por João Bidu