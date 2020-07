Estado tem 261 mil motoristas com a CNH vencida

Prazos estão suspensos para habilitações vencidas após 19 de fevereiro, mas é possível renovar de casa. Motoristas que está com a CNH vencida pode fazer renovação pelo novo portal do Detran.

Em Mato Grosso do Sul, cerca de 21% dos 1,2 milhões de motoristas habilitados está com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito de MS (Detran/MS), são 261.624 condutores que não renovaram a CNH.





De acordo com a responsável pela Diretoria de Habilitação do Detran, Loretta Figueiredo, embora os prazos estejam suspensos para habilitações vencidas após 19 de fevereiro por conta da pandemia, o Departamento tem oferecido diversas facilidades para que o motorista fique com o documento em dia.





“O condutor já pode renovar sua habilitação sem precisar enfrentar filas nas agências e ainda receber o documento em casa, sem custo adicional”, conclui.





O diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, explica que estão sendo planejadas ações para comunicar os clientes sobre o documento em atraso.





“Nós estamos trabalhando e avançando com ferramentas tecnológicas para oferecer praticidade, segurança e comodidade para o condutor renovar sua habilitação”, afirma.





CNH Digital





Por conta da pandemia da Covid-19, desde abril deste ano, o condutor habilitado, com o documento expedido a partir de 13 de abril de 2020, já pode ter acesso a CNH digital, antes mesmo de receber a versão impressa, seja para a renovação dos exames, primeira habilitação ou outros motivos.





O documento digital pode ser gerado em celulares, tablets e outros dispositivos móveis, a partir do aplicativo gratuito Carteira Digital de Trânsito. Antes de baixar o app no Google Play Store ou na App Store, o condutor deve ter cadastro no Portal de Serviços do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).





RENOVAÇÃO





Pelo novo Portal de Serviços lançado na sexta-feira (10), é possível acessar a ferramenta CNH Ágil e renovar sua habilitação sem sair de casa. Confira o passo a passo:





Etapa 1: Abertura do Processo e Emissão da Guia





Etapa 2: Agendamento de exame médico





Etapa 3: Capturar Imagem e realizar exame médico





Etapa 4: Retirar a CNH ou Receber em Casa









Fonte: CE

Por: Fábio Oruê