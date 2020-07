Caminhões com 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai são apreendidos em MS

Da acordo com a polícia, carga e veículos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal, em Naviraí.

Caminhões apreendidos transportando cigarros contrabandeados do Paraguai ©Polícia Militar/Divulgação

Dois caminhões carregados com 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados, foram apreendidos nesta quarta-feira (15), na região do Porto Caiuá, em Naviraí, a 363 km de Campo Grande. De acordo com a polícia, o produto é de origem paraguaia.