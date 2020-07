EMPREGOS| Funtrab oferece mais de 296 vagas em Campo Grande nesta quinta-feira (23)

A Funtrab (Fundação do Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta quinta-feira 296 vagas de emprego em Campo Grande. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso





As vagas são para acabador de mármore e granito, açougueiro, agenciador de publicidade, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de serralheiro, alinhador de direção, alinhador de pneus, analista de logística de transporte, analista de recursos humanos, armador de ferragens na construção civil, armador de ferros, arquivista, arte-finalista, assistente administrativo, atendente de lojas e mercados, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavandeira e auxiliar de limpeza.





Serviço





A agência fica na Rua 13 de Maio, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, para retirar senha de atendimento. Das 13h30 ás 17h30, o atendimento é direcionado ao seguro-desemprego.









Por Viviane Oliveira