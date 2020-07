AÇÃO DE GOVERNO| Com obras emergenciais, MS-306 recebe investimentos previstos na concessão

A concessão da MS-306 é por um período de 30 anos e a rodovia deve receber investimentos de R$ 1,7 bilhão da concessionária

Primeira concessão rodoviária promovida pelo Governo de Mato Grosso do Sul, a rodovia MS-306 está se transformando em uma nova via com os investimentos privados, por meio da concessionária Way 306, em cumprimento ao contrato de 30 anos em vigor desde março deste ano.





Responsável pela fiscalização do contrato de concessão, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) constatou, em vistoria recente de sua equipe técnica, melhorias já perceptíveis no pavimento e sinalização com as obras emergenciais em execução em todo o trecho da rodovia, de 218,1 quilômetros.





Polo de integração comercial entre os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Goiás e Minas Gerais a rodovia MS 306 receberá investimentos de R$ 1,7 bilhão. A concessão consolida a estratégia do Governo do Estado de promover a melhoria da logística sul-mato-grossense para dar mais competitividade ao agronegócio regional.

Mais segurança: MS-306 é uma importante rota de escoamento de grãos e integração regional

“Melhoria da logística gera desenvolvimento econômico e é isso que nós estamos buscando no Estado. Essa estratégia tem sido exitosa, prova disso são os avanços na questão hidroviária, portuária, ferroviária, na Rota Bioceânica e, agora, na primeira concessão de rodovia estadual”, afirma o secretário Jaime Verruck, da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).





Meta: uma rodovia moderna





Segundo a Agepan, já é possível ver uma melhora significativa na MS-306. O pavimento não tem mais buracos, a vegetação está toda roçada, a sinalização e os marcos quilométricos instalados - parâmetros técnicos definidos no contrato de concessão sendo executados em pouco mais de dois meses de trabalhos de recuperação emergencial da via.





As condições de tráfego estão mudando, rapidamente e para melhor. Desde o primeiro dia e pelos próximos meses, equipes de conservação e de manutenção a serviço da concessionária se empenham na execução de serviços de melhorias e recuperação da rodovia.





Atuando em várias frentes, do início do trecho sob concessão na Divisa MS/MT, em Costa Rica, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia, o foco inicial foi eliminar os buracos em pontos críticos, garantindo mais segurança, economia e fluidez no trânsito.





“O desafio era tapar todos os buracos em uma semana, e foi o que fizemos. Na operação tapa-buracos usamos mais de mil toneladas de asfalto, o equivalente a 125 caminhões de massa asfáltica”, conta o gerente de Operações e Conservação da Way-306, Marcelo Ceccarelli.





Simultaneamente, foi feita a recuperação inicial do pavimento, com a fresagem e reparos localizados na pista em trechos específicos, nos quais foram utilizadas mais 1.900 toneladas de asfalto, cerca de 238 caminhões de massa.





Já o serviço de roçada mecânica e manual da vegetação junto à pista, que prejudicava a visibilidade dos motoristas, foi executado nos dois sentidos da rodovia, somando 1,8 milhão de m2 de vegetação cortada, o que corresponde a quase 167 campos de futebol.





“Assim, a Way-306 vai transformando a MS-306 em uma rodovia moderna e segura para os usuários, contribuindo para a redução do número de acidentes e garantindo o escoamento da produção agrícola da região de forma mais ágil e segura”, destacou Ceccarelli.









Por: Sílvio de Andrade, com informações da Assessoria de Imprensa da Way-306