Emenda do deputado Onevan auxilia ações de Selvíria contra Covid-19

Selvíria recebeu emenda de R$ 50 mil de Onevan para Ações de Saúde

O deputado estadual Onevan de Matos destinou emenda parlamentar para Selvíria, no valor de R$ 50 mil, cujos recursos já estão sendo aplicados em Ações de Saúde no município.





Emenda Parlamentar – De acordo com o vereador Paulo Nascimento Bastos (Paulinho da Véstia), a Secretaria Municipal de Saúde está utilizando os recursos da emenda parlamentar em ações de prevenção e combate ao coronavírus (Covid-19).





“Nesse momento crítico da pandemia da Covid-19, pedi ao deputado estadual Onevan de Matos que não deixasse de ajudar nosso município – que nos atendeu na hora. Ele dialogou com o Governo do Estado e assegurou esse importante recurso. Só temos que agradecer ao deputado estadual Onevan de Matos, que sempre trabalhou por Selvíria e é nosso parceiro de todas as horas”, ponderou Paulinho da Véstia.





Saúde – Marca de seu trabalho político-parlamentar, o deputado estadual Onevan de Matos estabeleceu como meta priorizar o destaque de suas emendas parlamentares para a Saúde – especialmente nesse momento de dificuldade que o mundo inteiro atravessa.





“Essa emenda parlamentar destinada para Selvíria atende aos pleitos apresentados pelos vereadores Paulinho da Véstia, Silvinho (Sílvio Bezerra Leite) e Alexandre Cagliari e pelo ex-vice-prefeito Gílson Pedreiro, que sempre estão atentos as necessidades do município. Como representante de Selvíria na Assembleia Legislativa, não pude deixar de dar esse importante apoio para a população municipal”, explicou o deputado estadual Onevan de Matos.





Por: Fernando Ortega