AUXÍLIO EMERGENCIAL| Caixa libera nova parcela nesta segunda-feira (13)

Pagamento será feito para quem teve o benefício aprovado no início do mês de junho e nasceu entre julho e setembro

©ILUSTRAÇÃO A Caixa Econômica Federal liberou, nesta segunda-feira (13), o saque do terceiro lote do auxílio emergencial para quem teve o benefício aprovado no início do mês passado. Em princípio, o pagamento seria feito no dia 18, mas na semana passada a Caixa anunciou a antecipação do calendário, a partir de hoje.





Nesta segunda-feira podem sacar o auxílio emergencial os beneficiários nascidos entre julho e setembro. Na terça-feira (14), o saque será liberado para os nascidos entre outubro e dezembro em diante.





Os valores do auxílio já tinham sido depositados na poupança digital da Caixa nos dias 16 e 17 de julho, também de forma escalonada, seguindo as datas dos aniversários. No último dia 6 teve início o saque em espécie.





Se o beneficiário não sacar o dinheiro nas datas disponíveis, o valor será transferido automaticamente para a poupança da Caixa indicada pelo cliente ou outra conta em banco.





Cartão virtual - A Caixa reforça não ser necessário realizar o saque para utilizar o dinheiro. É possível fazer transferências bancárias e pagamentos pelo aplicativo Caixa Tem e também usar o cartão de débito virtual.





A modalidade surgiu em Mato Grosso do Sul com as maquininhas da Rede Tendência e já é usada em todo o país.





O serviço garante o uso do auxílio como se fosse um cartão de débito, eliminando a necessidade de ir ao banco para dispor do valor. Basta “passar” o cartão virtual do Auxílio Emergencial na máquina de pagamentos da empresa sul-mato-grossense.





Como funciona - Para usar, quem tem direito ao socorro financeiro do governo federal precisa, antes de tudo, conferir no aplicativo Caixa Tem se o saldo é positivo e escolher o seu local de compra, entre os que têm o serviço. Dá para usar o cartão virtual em conveniências, mercadinhos de bairros e grandes atacadistas.





É simples. Basta baixar o aplicativo que gera um cartão digital, com número, data de validade e código de verificação.





No ato da compra, é como se fosse como qualquer outro cartão de débito. O cliente informar que quer pagar com o Auxílio Emergencial, o lojista seleciona a opção direto na maquininha, digita o valor da compra, CPF do consumidor e código de verificação. É, além de tudo, seguro para quem compra e quem vende.





Benefício - o auxílio emergencial é um benefício financeiro voltado aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados para enfrentar a crise causada pelo coronavírus. O valor é de R$ 600 que será pago por três meses para até duas pessoas da mesma família. Quando as mulheres são as únicas responsáveis pelas despesas, o valor pago será de R$ 1,2 mil.





Por Maressa Mendonça