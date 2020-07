Dourados recebe mais 60 leitos clínicos em doação da JBS para combate à Covid-19

Às 10 horas, entregas serão feitas no Hospital da Vida, e às 14 horas, no Hospital Universitário; doações foram articuladas com a intermediação do governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde

Dois hospitais de Dourados recebem, nesta quinta-feira (02.07) novos equipamentos hospitalares doados pela empresa JBS, com a intermediação do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).





Às 10 horas, serão entregues 30 leitos clínicos e seis macas com colchões para o Hospital da Vida, e às 14 horas, o mesmo quantitativo de equipamentos semelhantes será entregue no Hospital Universitário. A ação compõe o programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS.





No último dia 27 de junho, a JBS já havia feito a entrega, também em Dourados, de outros equipamentos, sendo: 15 camas de UTI, 10 ventiladores/respiradores, 75 bombas de infusão, 15 monitores de sinais e 3 desfibriladores e 100 mil luvas de procedimento, para o Hospital Universitário (HU) da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados).





Nas entregas de hoje o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende estará representado pela coordenadora do Núcleo Regional de Saúde de Dourados, Rosa Machado. Segundo ele, as doações da JBS representam um ato de solidariedade “num momento que todos devemos dar as mãos e agir no sentido de minorar o sofrimento e os efeitos econômicos da pandemia, que causa estragos em todo o mundo”.





O secretário reitera o entendimento de que as novas estruturas em saúde que vêm sendo montada pelo governo do Estado e pelos municípios, em algumas situações em parceria com diversas empresas “será um dos legados positivos da pandemia, pois estes leitos vão ficar para a estruturação dos serviços de saúde de todo o Mato Grosso do Sul”.





