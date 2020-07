Deputado Zé Teixeira sugere exame do Covid-19 nos funcionários da Assembleia

Preocupado com a saúde dos funcionários da Assembleia Legislativa – independentemente de cargos e função, o deputado Zé Teixeira (DEM) sugeriu a aplicação dos chamados testes rápidos da Covid-19 – ideia acolhida por todos integrantes da Mesa Diretora.





Para tanto, a diretoria da Casa já efetivou contatos com o Corpo de Bombeiros para uma parceria efetiva na realização de todos os procedimentos que começarão no próximo dia 7 e devendo serem concluídos no dia 10 do corrente mês. Os exames serão acompanhados pelo corpo médico do Legislativo Estadual.





Sempre atento a todos segmentos da Assembleia Legislativa, o 1º Secretário Zé Teixeira lembra que é grande o trânsito de pessoas na Casa e que os riscos de contágio não podem ser descartados.