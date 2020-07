Concurso da PM vai eliminar candidato por "embriaguez frequente e uso de drogas"

Polícia Militar divulgou atos que podem eliminar candidatos durante o certame em MS

Embriaguez frequente e uso de drogas pode eliminar candidatos em concurso da Polícia Militar. Estes itens serão avaliados na fase de “investigação social” do certame. Outros pontos também serão motivos de exclusão, como problemas disciplinares no setor público, punição grave ou demissão de justa causa em locais de trabalho.





A Polícia Militar divulgou como serão feitos os procedimentos administrativos, da chamada “Investigação Social”, que se trata de uma fase do concurso, onde se faz uma avaliação do candidato em relação a sua vida atual e pregressa, em relação aos seus atos sociais, civil e criminal, antes da sua aprovação e contratação.





Esta averiguação pode ser feita durante o concurso, na fase do curso de formação e até no seu estágio probatório. Outros itens que podem eliminar o candidato está algum ato que gere repercussão negativa para Polícia Militar, algum comportamento “desabonador” nas Forças Armadas, desacordo com o serviço militar ou omissão e falta de verdade nas informações repassadas para instituição.





Caberá a Diretoria de Inteligência da PM fazer esta averiguação dos candidatos. Se durante esta investigação for encontrado alguma irregularidade, será aberto um procedimento administrativo, dando direito a ampla defesa e contraditório. Comprovado as ações, a pessoa será eliminada do certame.





