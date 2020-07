BATAGUASSU| Prefeitura realiza pré-seleção para moradias do Programa Habitacional "Meu Lar"

A Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, através do Núcleo Municipal de Habitação realizou ontem (22.07), a pré-seleção das 100 moradias populares do Programa Habitacional "Meu Lar".





Instituído através de Lei Municipal nº 2.658/2019, de 6 de dezembro de 2019, serão doadas 85 casas em Bataguassu e 15 habitações para moradores do Distrito de Nova Porto XV.





O projeto atende famílias com renda bruta de até R$ 2 mil; que sejam residentes há mais de cinco anos no município, que não tenham sido beneficiadas por qualquer programa habitacional, em qualquer lugar do Brasil e que não possuam nenhum outro imóvel.





São critérios também estar cadastrado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres e habilitadas no Cadastro Único para Programas Sociais (Cadúnico).





O resultado da pré-seleção está disponível para conferência no site da Prefeitura, por meio deste link





Estiveram presentes no ato, o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB); o vereador Dennis Thomazini; a secretária municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, Edivam Dolaci Siviero Santos; o chefe do Núcleo Municipal de Habitação, Luciano Fernandes Gonçalves além de representantes do Ministério Público (MP) e do Departamento Jurídico da Prefeitura.





De acordo com Caravina, após a etapa de pré-seleção, que não garante a conquista da casa própria, as famílias selecionadas serão submetidas a um processo de investigação e checagem de dados. "Moradia representa dignidade. O objetivo é beneficiar moradores que se enquadrem nos requisitos e que tenham real necessidade da moradia", comenta o prefeito, que é presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul).





CASAS





A construção das 100 moradias prosseguem a todo vapor no município.





Em Bataguassu, são 85 casas localizadas nos bairros Jardim Vila Nova (34 casas); Jardim Santo Antônio (5 casas); Jardim Santo Antônio extensão (26 casas); Jardim Campo Grande (15 casas); e Jardim Bongiovanni (5 casas).





No Distrito de Nova Porto XV, são 15 moradias construídas na rua 11 de Setembro, sendo que parte delas serão edificadas em um terreno localizado ao lado das incubadoras da empresa Regina Festas.





De acordo com o setor de Engenharia, cada casa possui 44,48 metros e é composta por dois quartos, banheiro, sala de estar/jantar, cozinha e área de serviço externa.





O investimento em recursos próprios é na ordem de R$ 5.869.334.44 milhões.





A previsão é que todas as moradias sejam entregues no final deste ano.









ASSECOM