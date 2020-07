CCR MSVia informa| Motoristas de Sonora receberão máscaras de tecido gratuitamente em ação da Concessionária

Nesta terça-feira (21) será a vez de Sonora, município que faz divisa com o Mato Grosso, no extremo Norte do Estado, de receber ação da CCR MSVia de distribuição de máscaras reutilizáveis de tecido. A partir das 16h, as equipes da Concessionária estarão na altura do km 837 da BR-163/MS entregando aos motoristas 500 máscaras, frascos de álcool 70% e flanelas, em parceria com a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde de Sonora.





Sonora será a quinta cidade a sediar este tipo de iniciativa da CCR MSVia, que vem desenvolvendo tais ações com o intuito de contribuir no enfrentamento da Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Previamente foram contemplados os municípios de Dourados, São Gabriel do Oeste, Campo Grande e Naviraí por meio da parceria com as empresas Trizy e Natura. Até agora, mais de 5 mil motoristas já foram contemplados com os materiais.





Apoio 24 horas





Permanentemente, a CCR MSVia disponibiliza kits de higienização e máscaras aos caminhoneiros por meio da distribuição dos materiais em cinco bases avançadas do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), localizadas em Naviraí (km 128), Rio Brilhante (km 331), Campo Grande (km 478), São Gabriel do Oeste (km 629) e Coxim (km 778).





Todas as equipes do SAU estão prontas para realizar atendimentos médicos de urgência e atuarem no primeiro atendimento de usuários que apresentem sintomas suspeitos de contaminação com a Covid-19, seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde, assistidos pela equipe médica do Grupo CCR e com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) fornecidos pela empresa.





ASSECOM