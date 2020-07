CBD e cannabis medicinal: consequências da medicina alternativa

A medicina alternativa é um recurso ou até mesmo um complemento aos benefícios que a medicina tradicional possa trazer a um cidadão. Práticas como a homeopatia, acupuntura, uso de CBD ou compostos da cannabis são comumente relacionadas à medicina alternativa e apresentam-se como soluções que não irá encontrar na medicina dita tradicional.





Existe um avanço significativo nos estudos e nas análises às consequências e benefícios que muitas destas medicinas alternativas apresentam , sendo que a utilização de CBD (canabidiol) está em claro destaque. Isto porque, a própria OMS já confirmou publicamente que os benefícios do CBD, para a sua dieta saudável, por exemplo, estão comprovados, sendo um excelente complemento para melhorar a sua saúde e até ansiedade ou depressões.





Principais benefícios do CBD





As principais vantagens testadas e comprovadas, que irá encontrar ao adicionar óleo de CBD aos seus alimentos, são as seguintes:

Estímulo para a redução de depressões;

Combate artrites e problemas cardiovasculares;

Reduz o stress e melhora o funcionamento do cérebro;

Alivia dores localizadas;

Tem efeitos de redução de manchas ou acne na pele

Ajuda na luta contra a diabetes e células cancerígenas.





Medicina alternativa: CBD e cannabis são legais em Portugal?





De facto, a questão é muitas vezes levantada, até mesmo por profissionais de saúde . Contudo, caso CBD ou outros compostos de cannabis, forem prescritos com o intuito meramente medicinal e não recreativo, não terá qualquer tipo de problema no consumo e armazenamento de todos esses compostos, incluindo a própria cannabis medicinal.





É importante realçar que, desde janeiro de 2019, que o próprio Governo português fez questão de incluir as leis para a medicina alternativa, bem como regulamentos acerca do uso preparações e substâncias à base da planta da cannabis , para fins medicinais. Pelo que, é sim legal consumir e usar CBD, caso este suplemento alimentar não ultrapasse nunca os 20% de THC.





De realçar também que, o composto de cannabis, canabidiol, não apresenta qualquer tipo de efeitos psicoativos, pelo que não haverá risco de ficar de ressaca ou alterado, por estar a incluir o CBD nas suas refeições, como saladas, sopas ou até mesmo no café, por exemplo. Será uma excelente forma de aumentar os níveis de saúde da sua alimentação, ao mesmo tempo que a enriquece.





Quais são os riscos da medicina alternativa?





Tudo o que seja novo e envolva diretamente a nossa saúde, terá que ser naturalmente testado e aprovado até à exaustão. Esse é o caso do CBD, que é cada vez mais aconselhado por profissionais de saúde e nutricionistas, por estes entenderem as inúmeras vantagens que irá encontrar com este suplemento totalmente natural.





Logo, o risco do recurso ou do complemento da medicina alternativa está diretamente relacionado com o conhecimento e a aprovação dos principais Órgãos de Saúde internacionais e nacionais. Dessa forma, tome a iniciativa de se informar bem acerca da medicina alternativa, incluindo mesmo a cannabis medicinal, para que entenda quais serão os efeitos e os benefícios que estas práticas lhe podem trazer.





Para tal, aconselhe-se sempre com profissionais de saúde acerca dessas medicinas alternativas, até para que o seu perfil e estado de saúde possam ser avaliados. Nem todas as medicinas alternativas são as ideias para si. No entanto, complementos como o CBD podem melhor significativamente o seu estado de saúde e bem-estar geral.