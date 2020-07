AQUIDAUANA| Investigado por desvio de dinheiro desaparece em rio após ser intimado

Militares do Corpo de Bombeiros realizam buscas pela região na tarde desta terça-feira. Ainda não há sinais do homem

O caso foi descoberto no começo do mês e é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil ©O Pantaneiro Investigado por envolvimento em esquema de desvio de dinheiro público da Câmara Municipal de Aquidauana – cidade a 135 quilômetros de Campo Grande – desapareceu após ser chamado a prestar depoimento sobre o caso. Para a polícia, uma conhecida do suspeito afirmou que ele se jogou nas águas do Rio Taquarussu. Por conta disso, militares do Corpo de Bombeiros realizam buscas pela região na tarde desta terça-feira (21).





As informações sobre o caso foram divulgadas pelo site O Pantaneiro. O homem estaria envolvido em um esquema de corrupção descoberto e denunciado a Polícia Civil da cidade no início do mês.





Em um documento enviado a polícia, o vereador Mauro do Atlântico (MDB), presidente da Câmara Municipal, apontou o homem desaparecido e outro servidor público, como responsáveis pelo desvio de valores do imposto de renda que deveria ser repassado a Prefeitura de Aquidauana.





Conforme informações enviadas a polícia, os dois enviaram comprovantes do pagamento de R$ 120 mil em impostos para a Prefeitura, mas ao invés de repassar o valor, desviaram parte dele para contas particulares. Na tentativa de “legalizar” a situação, aumentaram os próprios salários e registram a retirada do dinheiro da caixa da Câmara como o pagamento mensal.





Assim que o desvio foi constatado, o setor jurídico e administrativo começou a analisar as contas públicas e pediu para a Polícia Civil a abertura de investigação por “peculato, falsidade ideológica e estelionato” contra os dois servidores.





A dupla foi chamada para depor nesta segunda-feira (20). No entanto, um dos suspeitos não compareceu. Nesta manhã, uma mulher procurou a polícia e contou ter recebido uma mensagem em que o investigado afirma ter se jogado no Rio Taquarussu, região de Anastácio.





Conforme apurado pelo Campo Grande News, policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros foram ao local indicado pela testemunha. No local encontraram o carro do homem, um Renault Fluence e também um tênis próximo a ponte. Não há indícios de que ele tenha pulado, mesmo assim, buscas são realizadas pelo rio nesta tarde. Até o momento, o homem não foi encontrado.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Geisy Garnes