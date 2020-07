CAPITAL| Prefeitura retoma higienização de ruas para reforçar medidas preventivas contra a Covid-19

A Prefeitura de Campo Grande vai retomar nesta quinta-feira (9), a partir das 19 horas, nos bairros São Conrado, Tijuca, Santa Emília e Vila São Pedro, a desinfecção e higienização de ruas. A ação integra o conjunto de medidas preventivas contra o contágio da Covid-19, que vem sendo adotadas desde março, quando ficou caracterizada a situação de pandemia.





Serão usados 50 mil litros de uma solução com hipoclorito de sódio em toda a extensão da Rua Panambi Vera e o seu prolongamento, a Avenida General Alberto Carlos Mendonça de Lima. Esta é a 14ª ação de desinfecção em vias públicas de grande circulação que a Prefeitura executa. Serão utilizados em cada ação, dois caminhões pipa (cada um com capacidade para 25 mil litros), canhões dispersores, vaporizadores e bombas costais.





O planejamento das desinfecções tem sido realizado em conjunto com a Agetran e a Sisep. Além de diversos bairros em todas as regiões, as feiras livres, Rua 14 de Julho e terminais de ônibus, Feirona e o Mercadão Municipal também passaram pelo processo de higienização. Nos terminais de ônibus, as descontaminações já foram feitas quatro vezes.





ASSECOM