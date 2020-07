CAPITAL| Ônibus com testes rápidos para coronavírus atende pacientes do centro nesta sexta-feira

Equipe de profissionais fica no local durante manhã e tarde

©Henrique Arakaki O ônibus da Blitz da Covid-19 atende os pacientes da região central de Campo Grande nesta sexta-feira (31). O veículo ficará estacionado nas proximidades do Camelódromo e Mercadão, a equipe vai atender os pacientes com orientações sobre o coronavírus, máscaras de proteção e testes rápidos.





Segundo informações da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), o ônibus estaciona na avenida Noroeste, nº 5.089, Centro. O atendimento será feito das 8h às 11h e das 14h às 17h.





A ação tem por objetivo levar orientações à população sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus, além de realizar a distribuição de máscaras de proteção. O ônibus possibilita que pacientes com sintomas sejam testados sem que precisem se deslocar para o outro lado da cidade. Na fila, os pacientes passam por uma pré-triagem para avaliar se precisam prosseguir com a testagem.





No local é possível realizar o teste rápido, porém é preciso estar dentro dos critérios pré-estabelecidos, entre eles ter sintomas da doença há pelo menos sete dias. A equipe da Vigilância Sanitária abordará as pessoas com orientações sobre prevenção e como o isolamento domiciliar deve ser feito.





Fonte: Midiamax Por: Mylena Rocha