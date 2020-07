ALCINÓPOLIS| Zona Rural tem recebido total atenção da administração municipal

A prefeitura municipal de Alcinópolis, através da secretaria de obras tem dado total atenção a Zona Rural do município.

Por se tratar de uma região muito extensa e com grande volume de água e com estradas vicinais, que na maioria precisa pontes para chegar às propriedades rurais, a Secretaria Municipal de Obras vem ao longo destes quatros anos, buscando parcerias com os produtores e obtendo êxito na construção e reformas de diversas pontes no município, resolvendo velhos problemas dos produtores e pecuaristas, que tinham dificuldades na logística e transporte de cargas da região.





Nessa semana a administração municipal concluiu a reforma de mais uma ponte de madeira na região do Taquarizão.





A ponte foi construída em parceria com o pecuarista Cipriano Justino Nunes, sobre o córrego Tabuno, entre as propriedades do senhor José Bartolomeu Fontes Silva, fazenda Fontes e a propriedade do senhor Cipriano Justino Nunes, Fazenda Estrela Dalva, que dá acesso a várias propriedades na região.





