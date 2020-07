CAPITAL| Marquinhos descarta lockdown em Campo Grande, mas prevê medidas restritivas

Prefeitura justificou que outras medidas, como toque de recolher às 20h, estão sendo positivas para o cenário de pandemia na Capital

Após novos boatos de que o lockdown seria decretado em Campo Grande, a medida foi novamente descartada pela Prefeitura Municipal. Nesta terça-feira (14), o prefeito Marquinhos Trad ( PSD ) afirmou que não haverá lockdown na Capital do Mato Grosso do Sul.





Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o prefeito comentou sobre notícias falsas que estão sendo compartilhadas nas redes sociais. “Quem disse para você que vai ter o lockdown? Não haverá lockdown em Campo Grande”, garantiu.





“Por mais que você escute, pode acreditar em mim, está assinado o decreto, não vai ter lockdown”, reforçou. Entretanto, o prefeito ressaltou que “haverá sim medidas restritivas”. No entanto, a prefeitura não deve decretar “o fechamento do comércio, do shopping, de bares e restaurante”.





De acordo com Marquinhos, novas medidas podem sem ser decretadas. Ele justifica que as restrições são “para que nós continuemos a controlar a pandemia e sobretudo manter leitos vazios”.





Efeitos do toque de recolher





Durante a live, o prefeito lembrou de uma medida decretada pela gestão como alternativa ao lockdown, o toque de recolher a partir das 20h. Segundo Marquinhos, em apenas três dias é possível afirmar que a medida possui resultados positivos para a cidade.





“Nós estamos no quinto dia que trouxe o toque de recolher para às 20h. Surgiu efeito sim”, destacou. Para exemplificar e comprovar a positividade da ação, o prefeito informou dados coletados entre os dias 8 e 10 de julho. “Nós pegamos um sábado, um domingo e uma segunda-feira”, lembrou.





Os dados deste final de semana foram comparados com o mesmo período de semana anterior. Então, de acordo com a prefeitura, entre 1º e 3 de julho, houve 84 entradas de casos de trauma e violência na Santa Casa de Campo Grande. Neste período, o toque de recolher funcionava das 23h às 05h.





Após a alteração do início do toque para às 20h, entre 8 e 10 de julho foram contabilizadas apenas 41 entradas de pessoas na mesma situação na Santa Casa. O prefeito destacou que o percentual baixou quase 51%, depois da adoção da medida.





“Essas pessoas, uma boa parte delas ocupariam leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) que estão disponíveis para a Codiv-19”, explicou. Por fim, o prefeito deixou um recado para parte da população. “Não perca seu tempo criando maldades. Para você, não haverá lockdown em Campo Grande”.





