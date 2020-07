CAPITAL| Em resposta ao vereador Carlão, Sisep informa patrolamento no Nova Campo Grande e futura pavimentação

Boa notícia para os moradores da Nova Campo Grande! A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) respondeu ofício e indicações do vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) informando que será realizada a limpeza e o patrolamento da Avenida Wilson Paes de Barros. O secretário Rudi Fiorese também informou, através do documento, que parte da via receberá drenagem e pavimentação asfáltica dentro do Projeto Nova Campo Grande.





“O secretário disse que a drenagem e pavimentação asfáltica dentro do Projeto Nova Campo Grande do trecho da Avenida Wilson Paes de Barros já está em processo de licitação. Uma boa notícia já que as melhorias nesse trecho facilitarão o tráfego da população que utiliza essa importante via”, ponderou Carlão.





Carlão destacou que esteve pessoalmente no Bairro Nova Campo Grande conversando com lideranças comunitárias e moradores da Região que destacaram as necessidades.





“Vi de perto o quão urgente era esse serviço e cobrei o Poder Executivo na solução do problema”.









Por: Janaina Gaspar