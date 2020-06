UFMS| Em processo eleitoral de apenas um mês, Universidade escolhe novo reitor

Chapa “UFMS mais vozes’’ entra na disputa eleitoral representando uma ampla união de professores, técnico-administrativos e estudantes por diálogo e transparência

A nova Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para a gestão 2020- 2024 será escolhida pela comunidade acadêmica no dia 17 de julho. O prazo para as inscrições da chapa encerrou nessa terça-feira, 16, portanto em apenas um mês candidatos apresentarão suas propostas e receberão a votação. Estão aptos a votar 1.374 professores, 1.808 técnico-administrativos e cerca de 25 mil estudantes de graduação e pós-graduação.





Entre as chapas concorrentes, aparece em destaque, a ‘UFMS Mais Vozes” encabeçada pelos candidatos a Reitor, o Prof. Dr. Lincoln Carlos Silva de Oliveira e a Vice-Reitor, o Prof. Dr. José Antônio Menoni. A candidatura surgiu a partir da forte união da comunidade acadêmica em busca de formular uma proposta de gestão mais ágil, que apoie a produção de conhecimento tanto no ensino, na pesquisa e como na extensão e que aproveite toda a produção para benefício e crescimento da instituição e como também da sociedade.





Segundo o futuro reitor, prof. Dr. Lincoln Oliveira, a UFMS precisa reassumir seu papel de protagonista de geradora de conhecimento para oferecer maior contribuição para o Estado e para o Brasil. “Temos um comunidade acadêmica distinta em diferentes áreas do conhecimento, traçar ações que atendam a uma pluralidade de interesses e ajudem todos a crescer são desafios que decidimos assumir para a nossa gestão. Temos um grupo de professores, técnico-administrativos e estudantes que vivenciam nossa universidade e nos ajudam a pensar essas melhorias, desde a base, e estamos aglutinando mais vozes. Foi este movimento que me motivou a estar à frente deste grupo”, afirma o futuro reitor.

prof. Dr. Lincoln Oliveira

O prof. Dr. Lincoln Oliveira, diz que escutar a comunidade universitária, a sociedade de Mato Grosso do Sul e compreender seus desejos são postura estruturante da chapa. “Acreditamos em uma gestão transparente, inclusiva, que valoriza o diálogo e amplia o conhecimento na busca da excelência. Vamos trabalhar para atender as reais necessidades da universidade”, afirma o candidato a reitor.





O programa da chapa apresenta seis temas verticais para atuação: graduação; pesquisa, pesquisa, pós-graduação e inovação; diálogos e transformações sociais (extensão); assistência estudantil; planos diretores dos campi e ações político administrativas. Além destes, o plano contempla três temas transversais, que portanto, permeiam todos os demais: desburocratização; sustentabilidade e recursos financeiros.

professor Dr. José Antônio Menoni

“As pautas da chapa foram baseadas nas experiências profissionais e pessoais, dentro e fora da UFMS, de docentes, técnicos-administrativo e estudantes de Campo Grande e do interior. São vivencias e vozes de todos os campi que queremos ouvir e representar”, explica o vice, prof. Dr. Menoni, que atua há 31 anos no Campus de Três Lagoas.





Por conta da pandemia de Covid-19, as eleições deste ano ocorrerão através de uma plataforma online, administrada pela Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação (Agetic). O uso de votação eletrônica já tem sido adotado por outras universidades e proporciona aos servidores da instituição e estudantes votarem da segurança à distância.





Quem são





Reitor - Prof. Dr. Lincoln Carlos Silva de Oliveira





Graduado em Química - Licenciatura, pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS em 1989, fez Mestrado em 1992 e Doutorado em 1995 em Química, área de concentração Química Analítica, pelo Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista - Júlio de Mesquita Filho - IQ - UNESP, Campus de Araraquara. Foi Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química - Nível Mestrado e Doutorado da UFMS e Coordenador Local do Programa Multi-institucional de Doutorado em Química - UFG, UFMS, UFU no biênio 2011/2012. Atualmente é professor Associado III e Diretor do Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - INQUI / UFMS. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Analítica, atuando principalmente nos seguintes temas: Termogravimetria -Termogravimetria Derivada - TG/DTG, Calorimetria Exploratória Diferencial - DSC, Análise Térmica Diferencial - DTA, Analise Dinâmico Mecânica - DMA, de biocombustíveis, materiais poliméricos, inorgânicos e organometálicos.





Vice-Reitor - Prof. Dr. José Antônio Menoni





Graduado em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho em 1983, concluiu mestrado em Matemática pelo IBILCE - UNESP em 1994 e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas em 2004. Atualmente é professor associado IV do quadro efetivo no campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem experiência na área de Engenharia Mecânica, com ênfase em Mecânica dos Sólidos. Atuando principalmente nos seguintes temas: Acústica, Helmholtz, Métodos de Elementos de Contorno.









ASSECOM