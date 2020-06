TRÊS LAGOAS| Castramóvel já se encontra instalado para atendimento no pátio da USF Santa Rita

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas, por meio da equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), setor da Diretoria de Vigilância em Saúde e Saneamento, informa à população que a equipe do Castramóvel, desde a manhã desta segunda-feira (08), já retornou às suas atividades específicas, no pátio de estacionamento da Unidade de Saúde da Família- USF Santa Rita.





A equipe do Castramóvel, unidade móvel de atendimento à saúde animal, presta serviços gratuitos à população, especialmente, serviços de castração de cães e gatos (acima de 6 meses de idade), distribuição de vermífugos, vacina antirrábica, profilaxia de Leishmaniose e orientações sobre prevenção de animais peçonhentos e também posse responsável de animais de estimação.





Os atendimentos na USF Santa Rita serão no período de 08 de junho a 03 de julho, de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h30, por meio de prévio agendamento, que poderá ser feito no local, ou pelo telefone do CCZ (67) 3929-1803 e pelo telefone celular (67) 99200-2638.





O coordenador do CCZ, médico veterinário Everton Ottoni, seguindo as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19, orienta as pessoas “a irem até o Castramóvel de máscara, sigam o distanciamento social e evitem aglomerações. Por isso, a importância de seguir à risca o agendamento e a pontualidade na observância dos horários pré-agendados de atendimento”, ressaltou.





“Estamos retornando aos atendimentos, mas dentro das condições e exigências sobre a prevenção da COVID -19. Por isso, para agendamento ou no procedimento de castração de cães e gatos, pedimos que apenas o dono ou responsável do animal esteja junto, para evitarmos aglomerações”, frisou Everton Ottoni.





Para fins de controle, a equipe do Castramóvel pede também cópia de documento pessoal e comprovante de residência do responsável pelo animal.





A unidade de Saúde – ESF Santa Rita está localizada na Rua Alexandre Abraão, número 2334, Bairro Santa Rita.





