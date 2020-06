Tempestade e ventos de até 100 km por hora podem atingir Mato Grosso do Sul

Previsão indica que massa de ar frio derrubará temperaturas no Estado

Tempo já começou a mudar em Campo Grande ©Valdenir Rezende

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para vendaval que irá atingir as regiões sul e centro-sul de Mato Grosso do Sul na noite desta terça-feira (30). O alerta prevê ventos de 60 km/h a 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.





Nas demais regiões do Estado, o Inmet também alerta para vendaval, mas com ventos de não devem passar de 60 km/h - o risco para danos é baixo. A região sul, além do severo vendaval, também pode ser atingido por uma tempestade de até 50 mm e ventos variando entre 40 km/h e 60 km/h.









PREVISÃO DO TEMPO





Hoje uma frente fria, seguida de intensa massa de ar frio, se aproxima do sul do Estado. Amanhã (1º) no decorrer do dia a frente fria atravessa o centro e norte de MS, onde ocorrem pancadas isoladas de chuva.





A partir do sudoeste e sul a massa de ar, provoca uma intensa queda nas temperaturas a partir da tarde.





A massa de ar seca e fria, promove movimento descendente do ar, ou seja, o movimento de descida traz o ar seco das camadas superiores, portanto, tempo ficará com poucas nuvens e com baixa umidade do ar, nas áreas após a passagem da frente-fria.





Na quinta-feira (2) ocorre névoa úmida e nevoeiro isolado no sul do Estado ao amanhecer, quando as temperaturas estarão próximas aos 6ºC. Com o tempo parcialmente nublado as temperaturas se elevam lentamente.





Ainda chove de forma isolada no centro e norte. Na sexta-feira (3) o sol aparece entre poucas nuvens e as temperaturas se elevam rapidamente após um amanhecer frio. No sábado, dia de sol com poucas nuvens - névoa úmida ao amanhecer no sul de MS.









Fonte: CE

Por: Fábio Oruê