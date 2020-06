Motorista perde controle de camionete e derruba poste em canteiro

Passageiro teve fratura no dedo de uma das mãos e foi levado para a Santa Casa reclamando de dores no peito

Base do poste ficou completamente destruída com o impacto da batida ©Paulo Francis

Depois de perder o controle da direção, motorista de uma caminhonete invadiu canteiro da Avenida Ernesto Geisel e derrubou um poste de iluminação pública. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (30) e deixou uma pessoa ferida.





O condutor, que preferiu não ser identificado, contou que ele e um amigo voltavam da marcenaria onde trabalham. Eles seguiam em direção ao Centro quando o veículo ficou desgovernado. “Acredito que um dos pneus tenha estourado”, comentou.

Passageiro da caminhonete ficou ferido e foi levado para a Santa Casa ©Paulo Francis

A caminhonete subiu o canteiro e só parou depois de bater no poste, que teve a base completamente destruída. O passageiro foi levado por equipe do Corpo de Bombeiros para a Santa Casa com fratura em um dos dedos da mão, e reclamando de de dores do no peito. O motorista não teve ferimentos e recusou atendimento.





Um morador, que foi até o local, disse que ouviu o barulho e acionou o resgate. Ele também informou a Prefeitura sobre o acidente para que a substituição do poste seja feita.





Por: Clayton Neves e Paulo Francis