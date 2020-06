Slots projetados para iniciantes

É engraçado, porque se você voltasse ao início da jornada das máquinas caça-níqueis - no final do século XIX, para ser mais preciso - praticamente qualquer um poderia girar os rolos como um novato completo e ainda estar bastante confiante em obter algum tipo de retornar de sua aposta. Oh, como as coisas mudaram hoje em dia, com a complexidade dos slots UK online do Reino Unido no século 21, aumentando progressivamente. Agora, isso não é necessariamente uma coisa ruim, você sabe, na verdade, é uma das principais razões pelas quais as máquinas caça-níqueis adquiriram uma quantidade tão grande de popularidade recente nos últimos anos - elas são tão boas no momento! Certamente temos desenvolvedores como NetEnt e Microgaming para agradecer por isso, pois eles estão constantemente estabelecendo a referência quando se trata de slots online complexos e inovadores em 2020 e além.





Mas eis o seguinte: nem todos os jogadores querem ter jogos cada vez mais complexos, embora isso possa significar muitas vezes que há bônus mais lucrativos em oferta, também pode significar desastre para jogadores iniciantes que ainda não estão totalmente cientes de como exatamente um deve abordar um slot online. Essa é uma grande razão pela qual o mercado de slots online clássico ainda está prosperando, porque os jogos aqui tendem a ser muito mais simples de jogar e, portanto, muito mais adequados para um iniciante que gira os tambores. Isso pode parecer um pouco entediante para um fanático por caça-níqueis experiente, mas a beleza do mercado moderno de caça-níqueis online é que existem tantos tipos diferentes de pessoas jogando, que os desenvolvedores são livres para fazer uma grande variedade de jogos. E eles seriam tolos em não atender aos iniciantes da melhor maneira possível, porque atrair essas pessoas para o mundo dos slots online servirá para garantir cada vez mais jogadores no futuro. Leia com antecedência alguns slots on-line que parecem ter sido projetados para iniciantes.





Murder Mystery





Você pode não pensar inicialmente, mas uma das coisas mais importantes a fazer ao escolher um slot on-line como iniciante é garantir que o tema em questão seja o mais envolvente possível, pois isso ajudará bastante sua mente focado. Este slot usa o antigo tema de detetive, remanescente de jogos de tabuleiro clássicos como Cluedo. Definitivamente, existem alguns slots de aparência mais simples no mercado, com o Murder Mystery utilizando o formato de grade 3x5 padrão com 40 linhas de pagamento, no entanto, sentimos como se este representasse um bom meio termo, permitindo que você ganhasse muito mais do que ganharia apenas. uma linha de pagamento, por exemplo.





Murder Mystery também tem seu quinhão de bônus, um atributo importante para iniciantes, pois tornará a jogabilidade mais emocionante e também lucrativa. Assim como na maioria dos outros slots online, são os símbolos de dispersão que servem como seu bilhete para os vários bônus oferecidos, o que significa que o Murder Mystery também tem a capacidade de ser genuinamente educacional quando se trata de jogar outros slots online. Por exemplo, há um bônus Pick & Win, além de um recurso de assassinatos que revela a identidade do assassino! Faça algumas rodadas grátis multiplicadas e você terá um jogo muito bom para iniciantes e jogadores mais experientes.





Camelo em dinheiro





Agora, você teria que ser meio tolo em pensar que desenvolvedores como NetEnt e Yggdrasil projetam todos os seus slots do zero, porque a realidade é que algo como 3 / 4s de todo o mercado é dominado por um tipo específico de slot mecânico ou esqueleto. Algumas pessoas pensam que isso é chato, no entanto, estamos mais inclinados a pensar nos aspectos positivos disso, pois significa que você pode facilmente passar de um slot para o seguinte e ainda saber o que está fazendo. Cash Camel é um slot on-line que se assemelha a esse esqueleto principal de slots, com o combo clássico de uma configuração de grade 3x5 e 20 linhas de pagamento sendo oferecidas aqui.





E nenhum slot on-line está completo sem alguns pequenos e suculentos modos de bônus, algo que os criadores do Cash Camel estão mais do que conscientes. Encontre pelo menos três símbolos de dispersão nos tambores, por exemplo, e você será enviado para uma rodada de bônus de rodadas grátis, como na maioria dos outros slots online no mercado no momento. Uma coisa no Cash Camel que sempre dá muitas caras é o fato de você ser capaz de ganhar 1.347 vezes a sua aposta monumentalmente grande - imagine garantir isso como iniciante?





Lenda do Jaguar





Adoramos totalmente os slots online que usam um tema inspirado na selva, pois na maioria das vezes eles parecem tão adoráveis. Legend Of The Jaguar é um desses caça-níqueis on-line e cumpre a promessa estética do tema, com um cenário bonito e exuberante na selva se tornando o pano de fundo da grade de bobinas 3x5. Há também um personagem de um lado, algo que nos lembra outros slots online relacionados à selva da América do Sul, como Jungle Jim - El Dorado ou Gonzo's Quest. Outro slot que é perfeito para iniciantes devido à sua natureza relativamente simples, o Legend Of The Jaguar é uma boa maneira de os iniciantes conhecerem as 243 maneiras de ganhar o sistema de pagamento, algo que é oferecido aqui.





Fiel ao título, o símbolo da onça-pintada é um dos mais emocionantes aqui, pois oferece a chance de acessar o recurso Jaguar Respins que pode resultar em uma quantidade saudável de rodadas grátis se você tiver sorte. Há também um recurso de vitórias em cascata incorporado ao Legend Of The Jaguar, algo que significa que as combinações vencedoras desaparecerão dos cilindros para deixar mais espaço para outros símbolos caírem, potencialmente gerando uma carga inteira de combos vencedores!