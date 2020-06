ALEMS| Política para diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto deve ser apreciada em 2ª votação

Por fim, deve ainda ser analisado o Projeto de Lei 28/2020 , de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta altera e acrescenta dispositivos à Lei 4.135/2011 , que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 27 da Constituição Estadual . A proposta recebeu parecer favorável por unanimidade da Comissão de Serviço Público, Obras, Transporte, Infraestrutura e Administração.