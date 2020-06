Empresa vai ativar mais dois poços no município; milhares de famílias serão beneficiadas

©DIVULGAÇÃO Infraestrutura para melhorar o fornecimento de água em Chapadão do Sul, município localizado na região Nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Uma cidade em construção que brota no meio das lavouras e atrai pessoas de todo o país.





Com um crescimento populacional ininterrupto, a Sanesul está constantemente avaliando e investimento em melhorias do serviço de abastecimento de água para atender toda a população da cidade.





É por isso que o governo do Estado, por meio da Sanesul, está ampliando o fornecimento de água tratada em Chapadão do Sul. Estão sendo finalizadas as obras para a ativação de mais dois novos poços no município, o CPS-014 e o CPS-015. O investimento é cerca de R$ 952 mil reais de recursos da própria empresa.





Capacidade





A adutora que levará água até aos bairros que compõe o Parque União também está sendo construída. O sistema de tratamento, abastecimento e distribuição atenderá uma grande região, sendo uma Zona Alta e uma Zona baixa com quatro setores de quadras.





São 6.600 ligações ativas no Parque União (Zona Alta de abastecimento: Bairros Pólo Empresarial I e II;Bairros Flamboyat I, I III; Bairros Esplanada I, II, III, IV e V.





Zona Baixa de abastecimento: Bairro Espatódia, Bairro Sucupira e Bairro Sibipiruna).





A produção do poço CPS-014 apoiará outros 4 poços que abastecem esses bairros, sendo o CPS-004 (46 m³/h), CPS-006 (66 m³/h), CPS-011 (48 m³/h), e CPS-013 (92 m³/h). Totalizando uma produção de 330 M³/h.





Já o poço CPS-015 vai contribuir para os bairros que compõe o sistema de tratamento de água do Parque Esperança, que também tem o apoio de outros 4 poços, sendo o CPS-003 (30 m³/h), CPS-005 (43 m³/h), CPS-007 (27 m³/h), e CPS-010 (66 m³/h). Totalizando uma produção de 246 M³/h.





O Parque Esperança atende 3.600 ligações de água ativas, sendo somente um zona de abastecimento e 4 setores de quadras, contemplando os bairros: Centro, Esperança e Planalto).





O supervisor da unidade local da Sanesul, Bruno Batista Borges, explica que, atualmente, a produção dos poços em atividade suprem a demanda dos bairros existentes. “Porém, com o desenvolvimento acelerado da cidade de Chapadão do Sul, exige-se que a Empresa desenvolva planos para evitar o desabastecimento. Ações como essa colocam o município no caminho do progresso, garantindo o fornecimento de água tratada para toda população’’.





O Governo do Estado atingiu a universalização do fornecimento da água tratada nas 128 localidades atendidas (68 municípios e 60 distritos), e agora mantém a boa gestão dos recursos hídricos acompanhando o crescimento de todas elas.









ACOM/SANESUL