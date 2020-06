BATAGUASSU| Prefeitura prioriza transparência em enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19)

A Prefeitura de Bataguassu prioriza a transparência na divulgação de dados de todas as frentes de trabalho desenvolvidas pelo município em enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19).





Através do site www.bataguassu.ms.gov.br , os cidadãos bataguassuenses possuem uma ampla base de informações referente aos Decretos Municipais instituídos até o momento a partir das deliberações do Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19; receitas e despesas utilizadas para o combate a pandemia além da divulgação de notícias oficiais e a divulgação dos boletins epidemiológicos sobre a situação de casos no município (números de casos em investigação, confirmados e recuperados).





A transparência das ações municipais também se estende ao recebimento de doações de terceiros, que constam na página oficial do município. Os dados são atualizados diariamente.





De acordo com o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a divulgação de informações tem como objetivo facilitar o acesso dos munícipes aos conteúdos referentes a pandemia. "Trabalhamos em nossa gestão pautados pela transparência, pela prestação de contas e com responsabilidade e compromisso com o dinheiro público. A população desta forma pode acompanhar nossas ações e fiscalizar as decisões que estão sendo tomadas pela administração municipal em relação a pandemia", comenta.





Todas as informações da Prefeitura de Bataguassu no que se refere ao combate ao Novo Coronavírus (Covid-19) estão disponíveis no Portal da Transparência e podem ser acessadas por meio deste link





ASSECOM