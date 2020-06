Sábado cinzento e chuvoso anuncia mais um pouco de frio em MS

Inmet prevê temperaturas entre 26°C e 9°C e emitiu três alertas de perigo para chuvas intensas





Debaixo de uma cortina cinzenta e chuva constante que atravessou a madrugada, o sábado (27) amanhece prometendo mais chuva e frio. A máxima fica entre 26°C e 9°C em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





O Inmet estima chuvas intensas ao longo de todo o dia, especialmente no centro e região leste de Mato Grosso do Sul. Há três alertas de perigo para o Estado com o volume de chuvas. O tempo nublado só se dissipa no domingo (28), quando o sol deve ser visto por todo o Estado.





Neste sábado as temperaturas permanecem baixas, conforme o Inmet, com destaque para o centro-sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a máxima será de 22°C, com mínima de 14°C e pancadas de chuva ao longo do dia.





Coxim, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste, no centro norte, ficam entre a máxima de 26°C e a mínima de 16°C. Com previsão de chuvas fortes em Três Lagoas, Água Clara e Brasilândia, o leste registra máxima de 23°C e mínima de 13°C.





De Aquidauana à Corumbá, o Inmet estima temperaturas entre a máxima de 24°C e a mínima de 12°C. Sudeste e Sul, a exemplo de Bonito e Porto Murtinho, Dourados, Amambai e Ponta Porã, terão máxima de 20°C e mínima de 8°C.





Por Izabela Sanchez