HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (27)

Áries - 21/03 a 20/04





Ótimo dia para organizar suas coisas, colocar algumas pendências em dia e definir algumas metas. O trabalho vai fluir bem, mas controle o estresse, respeite seus limites e reserve mais tempo para cuidar do seu bem-estar. Sua vida amorosa vai ganhar novos estímulos no fim da tarde. Pode iniciar um romance ou fortalecer a união com seu bem. Marte vai turbinar seu poder de sedução.





Touro - 21/04 a 20/05





Carisma e criatividade vão deixar o seu trabalho mais fácil e prazeroso. Mas tomara que você esteja de folga, porque o astral será perfeito para curtir a vida, se divertir e até viajar. As paqueras serão agitadas. Pode pintar uma paixão à primeira vista ou uma atração por amigo(a). Capriche no visual. A dois, aposte em passeios românticos e capriche na sedução. Realize suas fantasias.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Assuntos de casa e família terão prioridade para você neste sábado, seja para resolver questões importantes ou mesmo para buscar uma reconciliação com alguém querido. No trabalho, use sua experiência para chamar a atenção dos chefes. Mais tarde, a ordem dos astros é sair e se divertir. Sucesso garantido nas paqueras. Amizade pode virar paixão. Sintonia deliciosa na união.

Câncer - 21/06 a 21/07





Viagem ou contato com alguém de outra cidade deve trazer muita alegria. No trabalho, bom momento para trocar ideias e experiências com os colegas: aprenda tudo que puder com quem já conquistou o sucesso. Encontro com um(a) ex pode reacender os desejos. Capriche no visual, aposte na sedução e mostre todo seu poder de fogo na conquista, no romance e na intimidade.





Leão - 22/07 a 22/08





Você pode conseguir uma grana inesperada neste sábado, seja por seu empenho no trabalho, ao ganhar uma herança, um prêmio ou até num golpe de sorte mesmo. Bom astral para mudar o que incomoda, abandonar um vício e cuidar melhor da saúde. Pode pintar uma viagem de última hoje: vá com tudo! A paixão está no ar, renda-se! Boas conversas com seu amor. Inove na intimidade.





Virgem - 23/08 a 22/09





Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe será uma boa opção para este sábado. Se você está de folga, vai querer buscar a companhia dos amigos e parentes. Ou pode programar um passeio bem gostoso e romântico para fazer com a pessoa amada. Na paquera, você vai atrair como ímã. Marte deixará seus desejos à flor da pele e dará mais coragem para realizar suas fantasias.





Libra - 23/09 a 22/10





Quem tem que acordar cedo e encarar o trabalho vai sentir o peso do cansaço no início do dia. Mas reaja ao desânimo e arregace as mangas para terminar logo as tarefas e curtir o resto do dia. Seu ânimo será maior no fim da tarde, ainda mais se pintar um clima com alguém especial na paquera. Marte vai abençoar os romances e pode fisgar o seu coração. Fuja de discussões e capriche na sedução.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Vários astros vão acentuar a sua criatividade e você deve se beneficiar disso no trabalho. Participe mais das conversas e dê ideias para solucionar os problemas. Pode ter certeza de que os chefes vão ouvir e notar seu empenho. Mais tarde, talvez queira dar um tempo em casa para descansar. Pode pintar paixão por uma pessoa conhecida e bem próxima. Na vida a dois, namorem e divirtam-se muito.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Você pode precisar do apoio da família para alcançar suas metas mais ambiciosas. Ou pode tomar uma atitude ou decisão que vai render bons frutos para sua família. No trabalho, use sua experiência para brilhar e aumentar seus ganhos. Aceite convites da turma e aproveite para colocar o papo em dia. Uma nova paixão pode dominar seu coração. A dois, clima quente e muito sedutor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Saudade de alguém que está longe pode apertar hoje. Dê o primeiro passo e faça contato. Uma boa conversa vai alegrar o seu coração. Novos horizontes podem se abrir para você no trabalho: mostre interesse e fale dos seus projetos. Pode conseguir uma promoção ou um aumento. Simpatia e bons papos vão estimular as paqueras e você pode até se declarar. Paixão e desejos vão ferver na intimidade.





Aquário - 21/01 a 19/02





Controlar as finanças será seu maior desafio neste sábado. Você tanto pode descobrir novas formas de ganhar dinheiro como pode ter prejuízos ou gastos inesperados. O segredo é não tomar decisões precipitadas, ok? Boa tarde para viajar ou rever pessoas queridas que estão longe. Muita sensualidade nas paqueras. Bom dia para se declarar. A dois, não deixe a conversa virar discussão. Sexo quente.





Peixes - 20/02 a 20/03





Trabalhar em equipe será uma ótima opção para hoje, pois vocês terão mais chance de cumprir as metas em comum. Se você está de folga, convide amigos e parentes para fazer algo animado. A companhia de gente querida fará bem ao seu astral. O amor recebe ótimas energias, seja para iniciar um namoro ou fortalecer os laços com seu bem. Só precisa controlar o ciúme para não brigar.











Por João Bidu