Preocupada com a saúde da população, senadora Soraya Thronicke destina R$ 1,5 milhão para hospitais do MS

Quatro instituições vão receber o recurso, que deve ser pago nos próximos dias

A senadora Soraya Thronicke (PSL) garantiu R$ 1,5 milhão para quatro hospitais do Mato Grosso do Sul, por meio de emenda individual, que deve ser investido na compra de equipamentos hospitalares. Os hospitais são das três maiores cidades do estado e atendem a maioria dos municípios do MS. O valor foi empenhado nesta terça-feira, dia 16 de junho, e deve ser pago nos próximos dias.





Na capital, que possui a maior população, dois hospitais serão beneficiados. A Santa Casa de Campo Grande vai receber R$ 400 mil para aquisição de equipamentos como Cardioversor, Eletrocardiógrafo e Eletroencefalógrafo. Já para a Maternidade Cândido Mariano são R$ 300 mil para investimento na área de esterilização do hospital.





Em Dourados, o recurso de R$ 500 mil foi para o Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King para compra de equipamentos do Centro Cirúrgico. A instituição, considerada um dos maiores complexos hospitalares do interior do MS, atende cerca de um milhão de habitantes dos 34 municípios da região. São mais de 2,5 mil atendimentos por mês.





Já em Três Lagoas, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora vai receber R$ 300 mil para aquisição de camas hospitalares e monitores de multi-parâmetros. Referência na região, a unidade hospitalar atende a população dos dez municípios que formam o bolsão sul-mato-grossense.





“Campo Grande, Dourados e Três Lagoas concentram a maior parte da população de Mato Grosso do Sul, além de atender os municípios vizinhos. Por isso, acho importante dar essa atenção para que esses hospitais tenham condições de atender a população de forma digna, o que está faltando e muito no nosso estado. É uma triste realidade! Mas tudo o que eu puder fazer para ajudar a população, não medirei esforços”, garante a senadora Soraya Thronicke.





