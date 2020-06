Curado do Covid-19, senador Nelsinho Trad doa plasma para estudos em pacientes com o coronavírus em MS

O senador Nelsinho Trad, que foi infectado pelo coronavírus em março deste ano após viagem da comitiva presidencial aos Estados Unidos e está curado, vai doar o plasma sanguíneo para o banco de sangue do Hemosul, em Campo Grande, às 14h, desta quinta-feira (18/06). A doação faz parte de uma pesquisa para tratamento de pacientes em estado grave infectados pelo Covid-19.





De 120 que contraíram a doença e serão selecionados em Mato Grosso do Sul, o parlamentar é o segundo a atender a solicitação de pesquisa, encabeçada pela Usp de Ribeirão Preto/ Hemocentro Ribeirão Preto, em parceria com a Rede Hemosul MS e Fiocruz MS. “Fui o primeiro senador a me manifestar preocupado com a vinda dessa pandemia no Brasil, comprei a máscara em fevereiro, virei o relator sobre as normas contra a doença no Senado. Por coincidência ou não, acabei sendo também o primeiro parlamentar a contrair o Covid-19 e fiquei em estado grave. Esse Covid entrou para o meu currículo e, hoje, sou grato a Deus pela minha recuperação e quero poder ajudar a encontrar o mais rápido possível a cura”, comenta o senador Nelsinho Trad.





Durante a doação sanguínea, segundo informações do Hemosul, esse plasma será coletado e encaminhado ao paciente em tratamento com Covid-19. Para essa experiência, 40 pacientes, internados no Hospital Regional e do Hospital Universitário com estágio grave da doença, serão testados e comparados com outros 80 pacientes com características e gravidade clínica semelhante.





De acordo com o Hemosul, quem foi diagnosticado e está recuperado do novo coronavírus no estado, 30 dias após ter o diagnóstico do Covid-19, pode doar o plasma. Os critérios para participação da pesquisa são: homens, entre 18 e 80 anos e mulheres entre 18 e 80 anos, porém as que nunca tiveram nenhuma gestação.





Serviço





Os interessados podem agendar a doação pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou whats 9212-0447.