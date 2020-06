Policial civil é 3º óbito em 24 horas e a 27ª morte por covid-19 em MS

Ele estava internado há 15 dias no Hospital Regional de Ponta Porã em estado grave

Policia Civil, Waldir Rojas, morreu de coronavírus ©REPRODUÇÃO/FACEBOOK

O policial civil Waldir Rojas, de 52 anos, é a 27° morte por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A notícia na noite desta quinta-feira (11) é ainda mais surpreendente porque é o terceiro óbito confirmado em apenas 24 horas no Estado.





Segundo o presidente do Sinpol (Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul), Pablo Pael, o policial faleceu hoje depois de passar 15 dias internado no Hospital Regional de Ponta Porã . “Estamos muito tristes porque se trata de uma fatalidade. O Sinpol lamenta muito a perda de mais um companheiro e prestará o apoio necessário para os familiares", afirmou em entrevista ao Campo Grande News.





A Polícia Civil também emitiu uma nota de pesar, dizendo que o investigador de polícia tinha um histórico de pressão alta e estava internado desde o final de maio, sendo diagnosticado com covid-19. Ele não resistiu à doença e faleceu nesta noite, por volta das 20h30, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Waldir estava lotado na 2ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, mas já havia dado entrada no pedido de aposentadoria, quando descobriu que estava com a doença. O benefício foi concedido enquanto estava internado.





Ainda não foram divulgadas informações sobre o sepultamento, mas será sem velório devido ao protocolo da covid-19. “A Polícia Civil está de luto e presta sentimentos de pesar aos familiares e amigos do investigador”, diz a nota.





Mortes – Esta foi a terceira morte confirmada por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (11). A primeira foi de um homem de 80 anos, que era morador da cidade de Rio Brilhante. Ele faleceu na madrugada de hoje, no hospital particular Santa Rita, em Dourados, onde estava internado desde o final de semana.





A segunda morte foi confirmada na cidade de Sidrolândia, de uma mulher de 61 anos, que faleceu no dia 07 de junho, com sintomas de coronavírus. Neste caso foi feito o exame e o resultado que ela portava a doença foi divulgado apenas hoje pelo Lacen (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Leonardo Rocha