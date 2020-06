PANDEMIA| Em 24 horas, casos de infectados com coronavírus cresce quase 10% e MS registra 25ª morte

A vítima, Sussumi Numata, de 80 anos, era morador de Rio Brilhante, mas estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular em Dourados.

Boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde (SES) aponta que em 24 horas Mato Grosso do Sul confirmou mais 256 novos casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus. O número representa um incremento nesta quinta-feira (11) de 9,9% frente aos dados do dia anterior. O estado salta agora para 2.853 registros.





A SES confirmou também a 25ª morte pela covid-19 no estado. A vítima, Sussumi Numata, de 80 anos, era morador de Rio Brilhante, mas estava internado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular em Dourados. Ele teve o caso notificado no dia 1º de junho e morreu nesta quinta. Tinha hipertensão e diabetes.





Nesta quinta, o boletim apresentou um crescimento de 950% nos casos de covid-19 confirmados em Campo Grande frente aos registros de quarta-feira. O número pulou de 12 para 126. A capital sul-mato-grossense totaliza 560 casos desde o início da pandemia da doença.





A quantidade de casos em Campo Grande é superada apenas pela de Dourados. O município do sul do estado é considerado pela SES o novo epicentro da doença e voltou a registrar aumento de ocorrências da doença, 13,4% nas últimas 24 horas, passando de 82 para 93. A cidade chegou 849.





O secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, destacou nesta quinta esse salto na quantidade de registros, e que o crescimento dos casos têm tido regularidade nos últimos 20 dias. Ele disse que essa situação já acendeu o sinal vermelho das autoridades de saúde, principalmente na região de Dourados.





Como medidas de enfrentamento a doença, especialmente na região de Dourados, Resende disse que esteve nesta quarta-feira na região, levando equipamentos de proteção individual (EPIs) para as equipes que estão na linha de frente no Hospital da Vida e Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados.





O secretário disse que levou também equipamentos encaminhados pelo ministério da Saúde, 20 ventiladores e 10 monitores, que vão possibilitar a montagem de 10 novos leitos de UTI no município e também anunciou que o estado recebeu a doação da JBS/Seara de aparelhos para a instalação de 90 leitos clínicos e 30 de UTIs.





Essa doação, conforme ele, reforçará principalmente a estrutura na região da Grande Dourados. Dos leitos clínicos, 60 vão para o Hospital da Vida, em Dourados, 20 para o Hospital Porta da Esperança, que atende a comunidade indígena, também em Dourados 10 para o município de Naviraí.





Já dos leitos de UTI, que deverão chegar entre 30 e 40 dias, a aparelhagem será utilizada para a montagem de 10 leitos no Hospital Regional em Campo Grande (que é referência estadual no tratamento da doença), 15 para o Hospital Universitário da UFGD e 5 vão para Naviraí.





Mais números da doença





Das pessoas que contraíram a covid-19 em Mato Grosso do Sul, 1.296 estão em isolamento e 71 estão internadas. Destas 2 são moradoras de outras unidades da federação e apesar do tratamento ocorrer no estado não tem os casos contabilizados localmente. Em unidades de terapia intensiva estão 29 pacientes. A taxa de ocupação destes leitos é de 14,8%.





Já se recuperaram da doença 1.461 pessoas, o que representa 51% do total de infectados.





Por Anderson Viegas, G1 MS