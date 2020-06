Polícia recebe denúncia e encontra dois corpos com roupas militares na fronteira

Equipes foram acionadas por volta das 10h deste domingo Equipe cobre corpo achado na fronteira ©DIVULGAÇÃO Dois corpos com vestimenta militar foram encontrados na manhã deste domingo (7) no Departamento de Amambay, a 45 km de Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz divisa com Ponta Porã, a 323 km da Capital.





De acordo com as forças de segurança do país vizinho, denúncia anônima recebida por volta das 10h levou os investigadores a região conhecida como Lorito Picada.





A suspeita inicial era de que tenha ocorrido um enfrentamento entre integrantes do Exército do Povo Paraguaio e da Força Tarefa Conjunta, mas a informação foi descartada pelas autoridades.





Os corpos foram encontrados em estado de decomposição, indicando que foram desovados no local. A polícia também investigará a ligação das vítimas com as roupas militares.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris e Helio de Freitas, de Dourados