PANDEMIA| Secretaria de Saúde confirma novos óbitos e mortes por coronavírus somam 58 em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anunciou, com pesar, o registro de mais dois óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (24/6). Com isso, o Estado contabiliza 58 vítimas da doença.





A 57ª vítima é uma mulher, de 55 anos, residente de Naviraí. Apresentou início dos sintomas em 13 de junho. Foi transferida para Dourados em 22 de junho e faleceu no dia 23 de junho. O diagnóstico positivo para coronavírus saiu em 24 de junho. A paciente sofria de doença pulmonar obstrutiva cronica (DPOC), insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e diabetes.





A 58ª vítima também é mulher, tinha 32 anos, e residia em Dourados. Ela apresentou início dos sintomas no dia 7 de junho. Realizou coleta pelo drive-thru de Dourados em 15 de junho e o resultado positivo saiu em 20 de junho. Ela estava em isolamento domiciliar, deu entrada na UPA nesta quarta-feira já em parada cardiorrespiratória. Faleceu nesta quarta-feira, 24 de junho. Não tinha comorbidades conhecidas.





Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 14 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 2 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Glória de Dourados e 01 em Naviraí.





Por: Aírton Raes, SES