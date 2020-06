PANDEMIA| Mulher de 55 anos morre em Naviraí e MS chega a 58 óbitos por covid, 38º no mês

Naviraí registra a primeira morte pelo novo coronavírus

Mato Grosso do Sul registra 58 mortes por covid-19, sendo duas em 24 horas, conforme a SES (Secretaria de Estado de Saúde). Mulher de 55 anos, residente em Naviraí, a 364 Km de Campo Grande, morreu ontem, mas diagnóstico saiu hoje.





De acordo com informações da secretaria, a mulher apresentou início dos sintomas em 13 de junho e foi transferida para Dourados em 22 de junho, onde faleceu no último dia 23. O diagnóstico positivo para coronavírus saiu apenas hoje.





Ainda conforme a SES, a paciente sofria da chamada DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica , além de ICC (Insuficiência Cardíaca Congestiva) e diabetes. O município de Naviraí concentra 82 casos confirmados de covid-19.





Rosimeire Matos de Freitas, de 32 anos de idade, também morreu nesta quarta-feira em Dourados, de insuficiência respiratória aguda e covid-19.





De acordo com a Secretaria, ela começou a sentir os sintomas no dia 7 deste mês e o caso positivo foi diagnosticado no dia 15, no drive thru de Dourados. Rosimeire estava em isolamento domiciliar e hoje foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com parada cardiorrespiratória.





Com mais esses dois óbitos, o Estado registra 14 mortes em Dourados, 8 em Campo Grande, 6 em Corumbá, 5 em Três Lagoas, 3 em Itaporã, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, 2 em Brasilândia, 2 em Rio Brilhante, 2 em Ponta Porã, 2 em Guia Lopes da Laguna, 1 em Iguatemi, 1 em Sidrolândia, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 1 em Glória de Dourados e 01 em Naviraí.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Lucia Morel