PANDEMIA| Secretaria de Saúde confirma novos óbitos e mortes por coronavírus somam 55 em Mato Grosso do Sul

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) anuncia, com pesar, o registro de mais seis óbitos por coronavírus em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado contabiliza 55 vítimas da doença.





A 50ª vítima era mulher, 64 anos, residente em Dourados. Ela tinha diabetes. A paciente estava internada em UTI de hospital privado de Dourados desde 09 de junho. Faleceu em 22 de junho.





A 51ª vítima era homem, de 50 anos, nacionalidade boliviana, residente de Corumbá. Ele era hipertenso e sofria de obesidade. O paciente estava internado desde o dia 15 de junho e faleceu na noite de 22 de junho.





A 52ª vítima era mulher, de 44 anos, residente de Corumbá e era técnica de enfermagem. Ela era hipertensa, diabética e sofria de obesidade. Estava internada desde 15 e junho e faleceu nesta terça-feira, 23 de junho.





A 53ª vítima era um homem, de 86 anos, morador de Guia Lopes da Laguna e era hipertenso. O pacientes estava internado desde 18 de maio no Hospital regional de Mato Grosso do Sul e faleceu em 22 de junho.





A 54ª vítima era uma mulher, de 74 anos, residente de Dourados. Internou na noite de 22 de junho e faleceu na madrugada desta terça-feira, 23 de junho. Diagnostico positivo para COVID-19 através de teste rápido.





A 55ª vítima era um homem, de 29 anos, residente de Corumbá e sofria de diabetes. Estava internado desde 19 de junho e faleceu nesta terça-feira, 23 de junho.





Sendo assim, em Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 13 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 6 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquiraí, 2 em Guia Lopes da Laguna e 1 em Glória de Dourados.





Por: Aírton Raes (SES)